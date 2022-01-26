Çok Güzel Hareketler 2 apar topar final yapma kararı aldı! Sebebi...
Tartışmalı skeçleri ile gündeme gelen Çok Güzel Hareketler 2 final kararı aldı. Program son kez ekranlara gelecek.
Genel sanat yönetmenliğini Yılmaz Erdoğan'ın üstlendiği ve sunuculuğunu Eser Yenenler’in yaptığı Çok Güzel Hareketler 2 final yapma kararı aldı.
Program bu hafta son kez ekrana gelecek. Programın düşük reyting oranları nedeniyle ekranlara veda ettiği düşünülüyor.
Programın resmi sayfasından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"Haftaya Kanal D'de son kez buluşuyoruz. Çok yakında yeniden görüşmek üzere"