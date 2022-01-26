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Medya Çok Güzel Hareketler 2 apar topar final yapma kararı aldı! Sebebi...
Medya

Çok Güzel Hareketler 2 apar topar final yapma kararı aldı! Sebebi...

Tartışmalı skeçleri ile gündeme gelen Çok Güzel Hareketler 2 final kararı aldı. Program son kez ekranlara gelecek.

Yeniakit Publisher
2022-01-26 13:12:00 -
Çok Güzel Hareketler 2 apar topar final yapma kararı aldı! Sebebi...

Genel sanat yönetmenliğini Yılmaz Erdoğan'ın üstlendiği ve sunuculuğunu Eser Yenenler’in yaptığı Çok Güzel Hareketler 2 final yapma kararı aldı.

Program bu hafta son kez ekrana gelecek. Programın düşük reyting oranları nedeniyle ekranlara veda ettiği düşünülüyor.

Programın resmi sayfasından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Haftaya Kanal D'de son kez buluşuyoruz. Çok yakında yeniden görüşmek üzere"

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