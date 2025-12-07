  • İSTANBUL
Dünya

'Çok gizli' zarftan Esad'ın gerçek yüzü çıktı! Camilere ve halka küfredip kendi askerleriyle dalga geçmiş

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
'Çok gizli' zarftan Esad’ın gerçek yüzü çıktı! Camilere ve halka küfredip kendi askerleriyle dalga geçmiş

Al Arabiya Suriye’nin eski devlet başkanı Beşar Esad'ın 2018 yılına ait konuşmalarının yer aldığı sızdırılmış görüntüleri sosyal medyada paylaştı. ‘Çok gizli’ ibareli zarfta yer alan 2018 tarihli görüntülerde Suriye'nin devrik lideri Esad’ın, Doğu Guta’da yıkılmış bir camiyle alay ettiği, bölge halkını aşağıladı, kendi askerleriyle dalga geçtiği ortaya çıktı.

Söz konusu sızdırılmış videolar Cumhurbaşkanlığı Sarayı içinde, üzerinde “çok gizli” ibaresi bulunan bir zarfın içinde bulundu. Zarfın içinde ayrıca Esad’ın eski danışmanı Luna Şibl’e ait kişisel belgelerin de yer aldığı görüntülere 8 Aralık 2024’te bazı kişilerin özellikle “Suriyelilere Beşar Esad’ın gerçek yüzünü göstermek” amacıyla ulaştığı ifade edildi.

Görüntülerde, Esad’ın, eski danışmanı Luna Şibl ile birlikte Doğu Guta’da araç kullanırken yer aldığı görülüyor. Esad’ın, iç savaşın en ağır katliamlarına sahne olan bölgede yıkılmış bir camiyle alay ettiği, bölge halkına küfür ettiği, Doğu Guta’daki insanları “toplumun en kötüsü” olarak nitelediği ve insanları “sorumsuz firavunlara” benzettiği görülüyor. Esad’ın, “Sakba’ya gireceğiz, sanki kurtarılmamış gibi” sözleri de kayıtlarda yer aldı.

SURİYELİ ASKERLERLE DE ALAY ETTİ

Görüntülerde Esad ve Şibl’in, geçmişte Esad’ın elini öpen bazı Suriyeli askerler üzerinden alay ettikleri de görülüyor. Bir başka kayıtta ise bir Suriye generali, çok sayıda askerin önünde Esad’a “Elinizi ve ayağınızı öperim” ifadelerini kullanıyor.

Esad ayrıca, Suriye’deki tabloya ilişkin “Sadece utanç değil, tiksinti de hissediyorum” ifadesini kullanıyor.

CAMİLERE VE HALKA YÖNELİK AŞAĞILAYICI SÖZLER

Kayıtlarda Esad’ın, camilere küfredip “Yiyecekleri yok ama hala camilere para harcıyorlar” diyerek halkı hedef alan sözler sarf ettiği duyulurken, Luna Şibl’in ise askeri telsiz konuşmalarıyla dalga geçerek Suriyelileri küçüksediği aktarılıyor.

Esad’ın, kendi soyadıyla da dalga geçerek, “Bir hayvan ismiyle değiştirmek lazım” dediği de yer alan görüntülerin Suriye kamuoyunda büyük yankı uyandırdığı belirtiliyor. Gazeteci Mahmud el-Vavi, sızdırılan kayıtların Esad’ın destekçileri üzerinde muhaliflerden daha büyük bir şok etkisi yarattığını söyledi.

