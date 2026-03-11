Karapınar’da karşıdan karşıya geçen yayaya çekici çarptı

Konya’nın Karapınar ilçesinde yolun karşısına geçerken çekicinin çarptığı yaya yaralandı.

Kaza, Konya-Ereğli Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.A. idaresindeki 42 AHC 019 plakalı çekici seyir halindeyken yolun karşısına geçmeye çalışan A.Ç.’ye çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı, ambulansla Karapınar Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralı A.Ç. burada yapılan müdahalenin ardından Konya’ya sevk edildi.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.