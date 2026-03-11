  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
İmamoğlu Suç Örgütü davası sürüyor! Çantacı Aykut'un ifadesi ortaya çıktı YPG/PKK elebaşı Hemo, Suriye’nin Savunma Bakanı Yardımcısı oldu! İmamoğlu’nun yargılandığı duruşmada görüntü paylaşanlara soruşturma! Siz hiç mahkemede böyle denildiğini duydunuz mu? SAYIN HIRSIZ, SAYIN KATİL, SAYIN RÜŞVETÇİ Çetebaşı yine kudurdu! Trump’tan Hamaney’e imalı tehdit Hoş geldin Ya Şehr-i Ramazan! İl il imsak ve iftar vakitleri Birleşik Arap Emirlikleri vuruldu Putin'den Trump'a İran önerisi CHP’nin algı işleri iyice saçma seviyeye ulaştı! “Kocasının türbesini ziyarete gelmiş” Batılı müstekbirlerin "hayvan sevgisi" maskesi Dubai çöllerinde düştü!
Aktüel Karapınar’da karşıdan karşıya geçen yayaya çekici çarptı
Aktüel

Karapınar’da karşıdan karşıya geçen yayaya çekici çarptı

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Karapınar’da karşıdan karşıya geçen yayaya çekici çarptı

Konya’nın Karapınar ilçesinde yolun karşısına geçerken çekicinin çarptığı yaya yaralandı.

Konya’nın Karapınar ilçesinde yolun karşısına geçerken çekicinin çarptığı yaya yaralandı.
Kaza, Konya-Ereğli Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.A. idaresindeki 42 AHC 019 plakalı çekici seyir halindeyken yolun karşısına geçmeye çalışan A.Ç.’ye çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı, ambulansla Karapınar Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralı A.Ç. burada yapılan müdahalenin ardından Konya’ya sevk edildi.
Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23