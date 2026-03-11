  • İSTANBUL
APP plaka denetimlerinde flaş karar: Cezalar iptal edildi, süre uzatıldı

Standart dışı plaka (APP) kullanan araç sahiplerini yakından ilgilendiren kritik bir gelişme yaşandı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’nin talimatıyla, denetimlerde ceza uygulamasına ara verilerek sürücülere nefes aldıracak yeni bir takvim belirlendi.

1 Nisan’a kadar ceza yok

Plaka basım merkezlerinde oluşan aşırı yoğunluk üzerine alınan karara göre, APP plaka denetimleri 1 Nisan 2026 tarihine kadar yalnızca "rehberlik ve bilgilendirme" faaliyetleri kapsamında yürütülecek. Bu süre zarfında kurallara uymayan sürücülere cezai işlem uygulanmayacak.

Kesilen cezalar iade ediliyor

Bakanlığın müjdesi bununla da sınırlı kalmadı. 27 Şubat 2026 tarihinden itibaren APP plaka nedeniyle kesilen tüm idari para cezalarının iptal edildiği açıklandı. Yetkililer, Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) tarafından mühürlenmiş olan plakaların, standart dışı olsa dahi bu süreçte cezaya konu edilmeyeceğini belirtti.

Sahte plakaya geçit yok: 140 bin TL ceza!

Mühürlü APP plakalar için esneklik sağlanırken, yetkisiz yerlerde basılan sahte plakalar için taviz verilmiyor. Kamu düzenini ve güvenliğini korumak amacıyla yapılan denetimlerde sahte plaka kullandığı tespit edilenlere:

  • 140 bin TL idari para cezası,
  • Tekrarı halinde 280 bin TL ceza,
  • Türk Ceza Kanunu kapsamında 2 yıldan 5 yıla kadar hapis istemiyle dava açılabilecek.

Karekod karmaşasına son

Yeni yönetmelikle başlayan karekodlu plaka uygulamasına da açıklık getirildi. Mevcut eski plakaların karekod taşımamasının bir suç teşkil etmediği ve bu plakaların geçerliliğini koruduğu ifade edildi.

