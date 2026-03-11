Microsoft’tan Geri Adım! Windows 11’de Kaldırılan Özellik Geri Geliyor

Windows 11 için hazırlanan yeni bir güncellemede, kullanıcıların uzun süredir geri gelmesini istediği bir özellik yeniden eklenmeye hazırlanıyor. Microsoft, görev çubuğunda bulunan Hızlı Ayarlar panelini kişiselleştirme seçeneğini tekrar kullanıma sunmayı planlıyor.

İlk yayımlanan sürümlerde kullanıcılar, Hızlı Ayarlar bölümünde hangi kısayolların görüneceğini seçebiliyordu. Bu panel üzerinden Wi-Fi, Bluetooth, Uçak Modu ve Gece Işığı gibi özellikler hızlı şekilde açılıp kapatılabiliyordu. Ancak daha sonra yapılan bir değişiklikle bu düzenleme özelliği kaldırılmış ve tüm kısayolların bulunduğu, yalnızca kaydırılarak kullanılan sabit bir panel tasarımına geçilmişti. Kullanıcılar yalnızca kısayolların sırasını değiştirebiliyor, yeni kısayol ekleyemiyor veya bazılarını kaldıramıyordu. Bu durum uzun zamandır eleştiriliyordu.

Test aşamasındaki yeni ön izleme sürümlerinde ise bu özelliğin geri getirildiği görülüyor. Paylaşılan görüntülere göre kullanıcılar Hızlı Ayarlar menüsünü tekrar düzenleyebilecek ve istedikleri kısayolları ekleyip kaldırabilecek.

Ayrıca Microsoft’un enerji tasarrufu düğmesine yeni bir alt menü eklemeyi planladığı da belirtiliyor. Bu menü sayesinde pil kullanımını optimize eden ayarlara daha hızlı erişilebilecek. Karanlık mod ve güç tasarrufu modu gibi seçeneklerin de buradan kolayca aktif hale getirilebileceği ifade ediliyor.