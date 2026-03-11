  • İSTANBUL
10
Yeniakit Publisher
Yerli elektrikli araç Karea Fit tanıtıldı! Özellikleri ve fiyatı netleşti
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Yerli elektrikli araç Karea Fit tanıtıldı! Özellikleri ve fiyatı netleşti

Yerli mobilite markası Karea, şehir içi ulaşım için geliştirdiği ilk elektrikli modeli Karea Fit’i tanıttı. İşte fiyatı ve özellikleri.

#1
Foto - Yerli elektrikli araç Karea Fit tanıtıldı! Özellikleri ve fiyatı netleşti

Karel Kalıp tarafından kurulan yerli mobilite markası Karea, ilk elektrikli otomobil modeli Karea Fit’i resmi olarak tanıttı.

#2
Foto - Yerli elektrikli araç Karea Fit tanıtıldı! Özellikleri ve fiyatı netleşti

Kompakt boyutlarıyla dikkat çeken araç, özellikle yoğun şehir trafiğinde pratik ve ekonomik ulaşım sağlamayı hedefliyor. Küçük boyutlu yapısı sayesinde park kolaylığı ve düşük enerji tüketimi sunan model, şehir içi mobilite çözümleri arasında konumlandırılıyor.

#3
Foto - Yerli elektrikli araç Karea Fit tanıtıldı! Özellikleri ve fiyatı netleşti

Yerli üretim elektrikli otomobil Karea Fit’in lansmana özel satış fiyatı 699 bin TL olarak açıklandı.

#4
Foto - Yerli elektrikli araç Karea Fit tanıtıldı! Özellikleri ve fiyatı netleşti

Araç 2631 mm uzunluk, 1498 mm genişlik ve 1621 mm yükseklik ölçülerine sahip. İki kişilik kabin tasarımı bulunan model, 184 litre bagaj hacmi sunuyor. 540 kilogram ağırlığındaki Karea Fit, 13 inç jantlarla donatıldı.

#5
Foto - Yerli elektrikli araç Karea Fit tanıtıldı! Özellikleri ve fiyatı netleşti

Karea Fit, 12 kW gücünde elektrik motoruyla çalışıyor. Araçta 9,98 kWh kapasiteye sahip LFP (lityum demir fosfat) batarya kullanılıyor. Bu batarya ile araç yaklaşık 135 kilometre menzil sunuyor. Maksimum hızı 90 km/s olan model, 0’dan 50 km/s hıza yaklaşık 6 saniyede ulaşabiliyor. Şarj tarafında ise bataryanın yüzde 20’den yüzde 80 doluluğa ulaşması yaklaşık 2 saat sürüyor.

#6
Foto - Yerli elektrikli araç Karea Fit tanıtıldı! Özellikleri ve fiyatı netleşti

Karea Fit, kompakt bir şehir aracı olmasına rağmen çeşitli konfor ve güvenlik özellikleriyle donatıldı.

#7
Foto - Yerli elektrikli araç Karea Fit tanıtıldı! Özellikleri ve fiyatı netleşti

Araçta klima, elektrik destekli direksiyon, PTC ısıtıcı, elektrikli camlar, merkezi kilit ve hidrolik fren sistemi bulunuyor. Bağımsız süspansiyon sistemi sürüş konforunu artırmayı hedefliyor.

#8
Foto - Yerli elektrikli araç Karea Fit tanıtıldı! Özellikleri ve fiyatı netleşti

Teknolojik donanımlar arasında ise rejeneratif fren sistemi, geri görüş kamerası, park sensörü, multimedya sistemi ve Bluetooth bağlantısı yer alıyor.

#9
Foto - Yerli elektrikli araç Karea Fit tanıtıldı! Özellikleri ve fiyatı netleşti

Karea Fit modeli için kilometre sınırı olmaksızın 3 yıl araç garantisi sunuluyor. Batarya için ise 5 yıl veya 100 bin kilometreye kadar garanti verileceği açıklandı. Aracın servis hizmetleri ise Türkiye genelinde RS Servis tarafından sağlanacak.

