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Sağlık Çok dikkatli olun! Sıcaktan en çok onlar etkileniyor
Sağlık

Çok dikkatli olun! Sıcaktan en çok onlar etkileniyor

Yeniakit Publisher
2024-08-07 10:32:00 -
Çok dikkatli olun! Sıcaktan en çok onlar etkileniyor

Dr. M. Hafit Arvas, sıcak havadan yetişkinlerden daha çok çocukların olumsuz etkilendiğini söyledi.

Denizli Özel Egekent Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. M. Hafit Arvas, aşırı sıcak havalara karşı anne ve babaları uyardı. Ebeveynlere çocuklarının sağlığını korumada yardımcı olacak bazı önerilerde bulunan Uzm. Dr. Arvas, “Yaz aylarının gelmesiyle birlikte, sıcak havalar çocuklarınızın sağlığını etkileyebilir. Çocuklar, yetişkinlere göre sıcak hava koşullarına daha duyarlıdır ve bu nedenle ekstra dikkat gerektirirler. Çocuklarınızın gün boyunca yeterli miktarda su içmesini sağlayın. Susuz kalmak, hızlı bir şekilde dehidrasyona yol açabilir. Su dışında, taze meyve suları ve ayran gibi sağlıklı içecekler de tercih edilebilir. Çocuklarınızı güneşin en yoğun olduğu saatlerde (10:00 - 16:00 arası) dışarı çıkarmamaya özen gösterin. Dışarı çıkarken ise mutlaka geniş kenarlı bir şapka, güneş gözlüğü ve çocuklar için uygun güneş kremi kullanın. Çocuklarınızın terletmeyen, hafif ve pamuklu giysiler giymesini sağlayın. Bu, vücut ısısını düzenlemeye yardımcı olur. Çocuklarınızın oyun alanlarını seçerken gölgeli ve serin yerleri tercih edin. Park ve bahçelerde ağaç altları, plajda ise şemsiye altı ideal seçeneklerdir. Çocuklarınızı serin tutmak için sık sık ılık duş aldırabilir veya vücutlarına nemli bezlerle kompres yapabilirsiniz” dedi.

Çocukların sıcaktan daha az etkilenmesinde doğru beslenmenin önemine işaret eden Uzm. Dr. Arvas, “Hafif ve besleyici gıdalar tercih edin. Taze sebzeler, meyveler ve yoğurt gibi ferahlatıcı yiyecekler, sıcak havalarda çocukların enerji seviyelerini korumalarına yardımcı olur. Aşırı terleme, ciltte kızarıklık, halsizlik, baş dönmesi gibi belirtiler güneş çarpmasının işaretleri olabilir. Bu durumda derhal serin bir yere geçip sıvı takviyesi yapmalı ve gerekirse en yakın sağlık kuruluşuna başvurmalısınız. Çocuklarınızın sağlığı bizim için çok önemli. Önerilere dikkat ederek, çocuğunuzun yaz aylarını keyifli ve sağlıklı bir şekilde geçirmelerini sağlayabilirsiniz” şeklinde konuştu.

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