Çok da üzülmeyin, beterin beteri var Meral Hanım

Sabah gazetesi yazarı Melih Altınok, "Biz Ümit Özdağ bakan olsun diye mi Kılıçdaroğlu'na oy verdik? Milyonlarca insana 'bir oy YSP'ye (HDP) bir Kılıçdaroğlu'na' dedik" diye yakınan HDP Eş Başkanı Meral Danış Beştaş'a "çok da üzülmemesi" tavsiyesinde bulundu. "Beterin beteri var... Ya oylarıyla 'Ilımlı İslamcıları' meclise sokan Kemalist CHP seçmeni ne yapsın? Baksanıza Kemal Bey şimdi de kendine, CHP'li seçmene ve Atatürk'e ağır hakaretler ve küfürler eden bir kadını danışman olarak işe almış" ifadelerini kullanan Altınok, yazısında şunları kaydetti:

"Erdoğan'ı yenmek için, seçmene içirmek üzere bir çorba yaptılar. İçine İslamcısından Kemalistine, milliyetçisinden bölücüsüne kim varsa boca ettiler.

Şimdi bu yemeğe kaşık sallayan seçmen de dahil çorbada kimin tuzu varsa ağzındaki buruk tattan yakınıyor.

Dün de sıra, partinin oyu karşılığında masaya ancak tabure atmasına izin verilen HDP'lerdeydi.

Eş başkanları Meral Danış Beştaş "Biz Ümit Özdağ bakan olsun diye mi Kılıçdaroğlu'na oy verdik? Milyonlarca insana 'bir oy YSP'ye (HDP) bir Kılıçdaroğlu'na' dedik" diye yakınıyordu.

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Ne olacak şimdi Meral Hanım?

Hiçbir şey bilmiyorsanız bile sadece beni okusaydınız yeterdi. Solcu Kürtlere, faşistler bakan hatta MİT başkanı olsun diye oy attırdığınız için bugün günah çıkartmanıza gerek kalmazdı.

Neyse beterin beteri var... Ya oylarıyla "Ilımlı İslamcıları" meclise sokan Kemalist CHP seçmeni ne yapsın?

Baksanıza Kemal Bey şimdi de kendine, CHP'li seçmene ve Atatürk'e ağır hakaretler ve küfürler eden bir kadını danışman olarak işe almış.

Herhalde son çare tadını bastırsın diye çorbaya bal niyetine...

Gerçi Kemal Beyin müstakbel danışmanı twitlerini silmiş, silemedikleri için de "yeğenim attı" demiş.

Aklı "Böyle bir şey yok" dedikten sonra altında Kemal Beyin imzası olan atama belgesini görünce kayıplara karışan Eren Erdem'den almış olmalı... Üstüne de Anıtkabir'den bir kare poz patlatıvermiş.

Ama nafile... Bu kadarı Atatürkle'le aldatılan hipnozlu kitle için de fazla.

Neyse oturun kalkın dua edin, tabanınızın da CHP'lilerin de memleketin de verilmiş sadakası varmış...

Öyle ya Meral Hanım düşünsenize, seçimi kazanabilirdiniz de!"