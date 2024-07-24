Çok büyük olaylar çıkacaktı: Yunanistan'ın Girit Adası'nda su krizi nedeniyle olağanüstü hal ilan edildi! Tercih ettiler

Yunanistan'ın Girit adasındaki Messara bölgesinde, ciddi seviyede su kıtlığı nedeniyle olağanüstü hal ilan edildi.

Bölgenin içme suyu ve sulama açısından can damarı olan Faneromeni barajındaki su seviyesi endişe verici seviyelere geriledi.

Yaşanan su krizine, 3 milyon metreküp su kaybına yol açan yasadışı su kullanımının yanı sıra düşük yağış seviyeleri ve aşırı sıcakların neden olduğu belirtildi.

Messara'daki çiftçiler, aşırı sıcaklarda yoğun sulama ihtiyacıyla karşı karşıya kalarak çaresiz durumda kaldıklarını söyledi. Bir bölge sakini, "Büyük bir sorun var. Sıcaklar acımasız ve önümüzdeki kışı geçirip geçiremeyeceğimizi bilmiyoruz. Sulama ile ilgili durum kritik" dedi.

Bir başka bölge sakini de suyun daha iyi yönetilmesi gerektiğini vurguladı. "Evlerde ve sokaklarda büyük bir su israfı görüyoruz. Geleceğimizi güvence altına almak için önlemlere ve yasalara uyulmalıdır" dedi.

Phaistos Belediyesi, sulama kısıtlamaları da dahil olmak üzere acil durum önlemleri aldı. Ancak çiftçiler kısıtlamaların yeterli olmadığını söylüyor.

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Bir zeytin yetiştiricisi, "Dönüm başına yüz metreküp hiçbir şey değil. Suyumuz var diye kendimizi kandırıyoruz" dedi.

Olağanüstü hal, Phaistos'un yeni kuyular açmak ve rezervuarlar inşa etmek gibi temel projeler için acil finansman almasına olanak tanıyor.

Phaistos Belediye Başkanı Gregory Nikolidakis 180.000 euro temin ettiklerini ancak paranın henüz kendilerine ulaşmadığını söyledi.

Ayrıca, Phaistos Belediyesi'nin daha fazla fon yardımı için İçişleri Bakanlığı ile görüştüğü belirtildi.