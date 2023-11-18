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Dünya Çok büyük facia çok! 4 katlı binada yangın çıktı! 26 ölü var
Dünya

Çok büyük facia çok! 4 katlı binada yangın çıktı! 26 ölü var

Yeniakit Publisher
2023-11-18 11:39:00 -
Çok büyük facia çok! 4 katlı binada yangın çıktı! 26 ölü var

Çin'in kuzeyindeki Şansi eyaletinde bir binada çıkan yangında 26 kişinin öldüğü bildirildi.

Çin'in kuzeyindeki Şansi eyaletinde bir binada çıkan yangında 26 kişinin öldüğü bildirildi.

Xinhua'nın haberine göre, Luliang kentinde bulunan binadaki yangın, yerel saatle 07.00'de çıktı.

Nedeni henüz bilinmeyen yangında, 26 kişi hayatını kaybetti. Binadan tahliye edilen 70 kişiden 63'ü ise hastaneye kaldırıldı. Bu kişilerden 38'inin yaralı olduğu belirtildi.

Öte yandan, yetkililer, 4 katlı binadaki yangının kontrol altına alındığını ve arama kurtarma çalışmalarının da sona erdiğini açıkladı.
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