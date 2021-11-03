'Çok beğendim' diyerek övgü yağdırdı! Özgür Demirtaş muhalefete golü attı

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Özgür Demirtaş'ın Türk Hava Yolları (THY) için 'çok beğendim' ifadesini kullanarak övgü yağdırması 'muhalefete gol attı' olarak yorumlandı.

THY zirvedeki yerini koruyor

Conde Nast Traveler dergisinin okurları arasında yaptığı oylamaya göre dünyanın en iyi 3 havayolundan biri olan ve Avrupa'da üst üste başarılara imza atarak zirvedeki yerini koruyan Türk Hava Yolları (THY) muhalif isimler tarafından da övgüyle bahsediliyor.

Demirtaş'tan THY'ye övgü

CHP'lilerin ekonomisti olarak bilinen Özgür Demirtaş, her fırsatta, mega projelere imza atan AK Parti'nin hizmetlerini manipüle ederken bu sefer yaptığı açıklama ile şaşırttı. Uzun yıllar yurt dışında yaşadığını belirten Demirtaş, Türk Hava Yolları'ndan (THY) övgüyle bahsetti.

Demirtaş paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Türk Hava Yolları’nın yeni uçaklarından birine bindim. Çok beğendim. Uzun yıllar yurt dışında yaşadım, ülke içi uçuşlarda bu kadar kaliteli uçaklara pek rastlamadım. Tebrik ederim.

Twitter'da beğeni yağmuruna tutuldu

Demirtaş'ın THY'ye övgüsü Twitter'da binlerce beğeni alırken 'muhalefete golü attı' olarak yorumlandı.