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Sağlık Çoğumuz yanlış yapıyoruz! Bebekleri kalın giydirmek zararlı mı?
Sağlık

Çoğumuz yanlış yapıyoruz! Bebekleri kalın giydirmek zararlı mı?

Yeniakit Publisher
2024-05-08 17:31:00 -
Çoğumuz yanlış yapıyoruz! Bebekleri kalın giydirmek zararlı mı?

Ebeveynler bebeklerin hasta olmasını istemediği için genellikle kat kat giydirmeyi uygun buluyor. Peki, bebeklerin kalın giyinmesi tehlikeli midir?

Medical Park Ordu Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Nur Köprülü Çelikkaya, özellikle yenidoğan bebeklerin fazla giydirilmemesi konusunda önemli uyarılarda bulundu.

"Ani bebek ölüm sendromu gelişebilir"

Bebekleri kalın giydirmenin risklerine dikkat çeken Uzm. Dr. Çelikkaya, "Bebeklerin vücut ısısı, yetişkinlere göre daha hızlı değişebilir. Bu yüzden bebekleri fazla giydirmek, aşırı ısınmalarına neden olabilir, bu da sıcak çarpması gibi ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. Bunun yanı sıra bebeklerin aşırı giydirilmesi, Sudden Infant Death Syndrome (SIDS) olarak da bilinen ani bebek ölüm sendromu riskini artırabilir. Bebeklerin aşırı sıcaklıkta uyuması da, SIDS riskini artırabilir" diye konuştu.

"Hareket özgürlüğü tanıyın"

Bebeklerin, rahat ve hareket etmelerini kısıtlamayacak şekilde giydirilmesi gerektiğinin altını çizen Uzm. Dr. Çelikkaya, "Aşırı giysiler, bebeklerin rahat hareket etmesini engelleyebilir, bu da onların gelişimini olumsuz etkileyebilir. Bebekleri doğru şekilde giydirmek önemlidir. Bebeklerin altına ince bir body veya iç çamaşırı giydirilmeli, üzerine tek katman giysi ve hava şartlarına uygun bir uyku tulumu veya battaniye kullanılmalıdır. Bebeklerin vücut ısısını kontrol etmek önemlidir. Ellerinin ve ayaklarının soğuk olması, aşırı soğukta olduklarını gösterebilir. Bebeğinizin vücut ısısını düzenli kontrol edin ve gerektiğinde giysilerini ayarlayın. Bebeklerin doğru şekilde giydirilmesi, onların sağlığı ve güvenliği için son derece önemlidir. Ebeveynlerin bu konuda uzmanların önerilerini dikkate alması, bebeklerin sağlıklı ve konforlu bir şekilde büyümelerine yardımcı olabilir" ifadelerine yer verdi.

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