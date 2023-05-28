Çoğu Osmanlı vatandaşıydı: İsrail'in 1947'te yok ettiği köyde toplu mezarlar tespit edildi!

Filistinli tarihçiler ve görgü tanıkları, Hayfa yakınlarında bir balıkçı köyü olan Tantura'da İsrail askerlerine teslim olan kişilerin infaz edildiğini ve bugün Dor Plajı olarak bilinen tesisin otoparkının bulunduğu yere toplu şekilde gömüldüğünü öne sürüyordu.

1500 kişilik nüfusu olan köyde infaz edilen kişilerin sayısına ilişkin tahminler 40 ile 200 arasında değişiyordu.

Konuyla ilgili bugüne kadar yapılan en kapsamlı çalışmaya imza atan Birleşik Krallık merkezli Forensic Architecture isimli ajans, bölgede üç toplu mezar alanı tespit ettiklerini duyurdu.

Ajans, bölgenin Britanya hakimiyetinde olduğu dönemden kalma harita verilerini ve hava fotoğraflarını, arşivlerde yer alan ve yeni alınan görgü tanığı ifadeleri ve İsrail ordu kayıtlarıyla birleştirerek olası toplu mezar yerlerinin üç boyutlu modellemesini çıkardı.

Filistinli insan hakları grubu Adalah, modellemenin ardından halen İsrail'de yaşayan Tanturalı aileler adına yargıya başvurdu. Bu başvuru konuyla ilgili İsrail'de yapılan ilk yasal başvuru olarak kayıtlara geçti.

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Adalah'ın direktörü Suhan Bishara, "Tantura'da toplu mezar olmadığını iddia etmek biraz zor. Ailelerin bu mezarları ziyaret etme ve yakınlarını onurlu bir şekilde defnetme hakları açık şekilde ihlal edilmiştir" diye konuştu.

Tantura'daki katliam sırasında 17 yaşında olan Adnan Haj Yajya konuyla ilgili verdiği ifadede, askerlerin kendisini ve bir arkadaşını mezar kazmaya zorladıklarını söylerken, "O günü asla unutmayacağım. Her şey benim için hala çok net. O gün Tanrı'ya olan inancımı kaybettim. Dünya, Tantura'da bize ne olduğunu bilmeli" dedi.

Tantura'da yaşanan katliamla ilgili son yıllarda ortaya çıkan kanıtlar, 1948'de Yahudi güçler tarafından işlenen suçların hassas bir konu olmayı sürdürdüğü İsrail'de tartışma yaratmıştı. Geçen yıl konuyla ilgili İsrail yapımı bir belgesel yayımlanmış ancak belgesel İsrailliler tarafından yoğun tepkiyle karşılanmıştı.