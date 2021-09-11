Çoğu kişi bilmiyor! Diş iltihaplanmasının kesin çözümü…

Hindistan cevizi yağı son yılların en gözde alternatif sağlık ve bakım ürünlerinden biri oldu. Sağlığa faydalı birçok kullanımı bulunan hindistan cevizi yağının herkesçe bilinmeyen faydaları da oldukça fazladır. Hindistan cevizi yağı özellikle kozmetik ürünlerinin yerine kullanabileceğiniz daha doğal bir üründür. Ayrıca diş iltihaplarını tedavi etmede tercih edilen alternatif yöntemler arasında yer alır.

Hindistan cevizi yağının bilinmeyen kullanım şekilleri

Hindistan cevizi yağı, vücut losyonu olarak kullanabileceğiniz en iyi alternatiflerden biridir. Cildinize sürdüğünüzde ilk başta biraz yağlı hissetseniz de daha sonra bu his kaybolacak ve cildiniz gereken nemine kavuşacaktır. Aynı zamanda anti bakteriyel özelliği sayesinde cilt yüzeyindeki kirlerle savaşır.

Hindistan cevizi yağı diş eti sağlığı için de oldukça etkili alternatiflerden biridir. Gargara yaparak diş eti sağlığınızı iyileştirebilir, dişlerinizi beyazlatabilir, ağız kokusunu giderebilir ve tat alma duyunuzu gelişmesine yardımcı olur.

Hindistan cevizi yağını tükettiğiniz sıcak içeceklerde krema ve süt yerine alternatif olarak kullanabilirsiniz.

Hindistan cevizi yağı tüm vücudun nemlendirmesi için kullanıldığı gibi dudaklarınızın her zaman nemli ve sağlıklı kalması içinde güzel bir alternatiftir. Hindistan cevizi yağının zarar görmüş, kurumuş veya çatlamış dudaklar için en iyi doğal balmlardan biri olduğu bilinir.

Yüzünüzü hindistancevizi yağı ile temizlemek piyasadaki diğer kozmetik temizleyicilere harika bir alternatiftir. Ayrıca makyaj çıkarmada da etkin olarak kullanılır. Hindistan cevizi yağı ile cildi temizlemenin hassas ciltlere bile zararı yoktur, güvenle kullanılabilir.

Anti bakteriyel özelliklerinden dolayı hindistancevizi yağı doğal olarak vücutta kötü koku oluşumunu engelleyerek, terlemeyi azaltır. Hindistan cevizi yağını ararot tozu veya uçucu yağlar ile birleştirip koltuk altınıza uygulayabilirsiniz.