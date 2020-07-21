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Eğitim

Coğrafya taban puanları 2020 başarı sıralaması

Coğrafya taban puanları 2020 başarı sıralaması. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2020 YKS tercih tarihleri açıklandı. Tercih takviminin belli olmasıyla birlikte üniversite taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları araştırılmaya başlandı. Merak edilenler bölümlerden biri ise Coğrafya taban puanları 2020 başarı sıralaması. İşte detaylar...

Yeniakit Publisher
2020-07-21 21:26:00 -
Coğrafya taban puanları 2020 başarı sıralaması

2020 YKS tercih kılavuzu ÖSYM tarafından yayımlandı. Milyonlarca öğrenci için tercih heyecanı başlayacak. YKS tercih kılavuzuna göre üniversite kontenjanları ve taban puanları belli oldu.

Coğrafya taban puanları 2020 başarı sıralaması

YÖK ATLAS tüm üniversitelerin Coğrafya taban puanları için tıklayın

Coğrafya (SÖZ) Programlarına Taban Puanına Göre Yerleşen Son Kişinin Netleri

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2020-YKS) tercihlerinin, 6-14 Ağustos'ta alınacağını bildirdi.

Aygün, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"2020-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nu bugün yayımlayacağız. 2020-YKS tercihleri 6 Ağustos tarihinde başlayacaktır. Adaylarımız tercihlerini 6-14 Ağustos tarihleri arasında https://ais.osym.gov.tr'den yapacaklardır. Adaylarımıza hayırlı olmasını dilerim."

2020 YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

YKS tercihleri ne zaman?

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2020-YKS) tercihlerinin, 6-14 Ağustos'ta alınacağını bildirdi.

Aygün, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"2020-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nu bugün yayımlayacağız. 2020-YKS tercihleri 6 Ağustos tarihinde başlayacaktır. Adaylarımız tercihlerini 6-14 Ağustos tarihleri arasında https://ais.osym.gov.tr'den yapacaklardır. Adaylarımıza hayırlı olmasını dilerim."

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