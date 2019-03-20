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Coğrafya dersinde deprem konusunu işlerken deprem oldu!

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde bir okulda coğrafya dersinde deprem konusu işlenirken, deprem oldu. Büyük korkuya kapılan öğrenciler hemen tahliye edildi.

20 Mart 2019 Çarşamba 11:24
Coğrafya dersinde deprem konusunu işlerken deprem oldu!

Denizli’de 5.5 büyüklüğünde meydan gelen deprem büyük paniğe neden oldu. Derste deprem konusunu işlerken depremi yaşayan öğrenciler dışarı çıkarak güvenli alanlarda toplandı.

Merkez üssü Denizli Acıpayam ilçesi olan 5.5 büyüklüğündeki deprem yaklaşık 20 saniye sürdü. Deprem sırasında büyük panik yaşandı. Depremin hemen ardından okullarda korku dolu anlar yaşanırken sınıflar boşaltılarak öğrenciler okul bahçelerinde güvenli alanlara toplandı. Küçük yaştaki bazı öğrencilerin ise yaşadıkları korkudan dolayı ağladıkları gözlendi.

Deprem konusunu işliyorlardı

Özel bir lisenin coğrafya öğretmeni, derste deprem konusunu işlerken deprem olduğunu ve hemen dışarı çıktıklarını belirtti.

Depremde ölü ya da yaralı olup olmadığı ile ilgili açıklama yapılmadı. Acıpayam’da ise vatandaşlar sokaklara döküldü.

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Haber Tarihi: 20 Mart 2019 Çarşamba 11:24
  1. Denizli
  2. Acıpayam
  3. Deprem
  4. Coğrafya dersi

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