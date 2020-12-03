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Ekonomi Coğrafi işaretli ürünler e-satış portalında buluşuyor
Ekonomi

Coğrafi işaretli ürünler e-satış portalında buluşuyor

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) Başkanı Suat Hacısalihoğlu, Doğu Karadeniz illerine ait coğrafi işaretli ürünlerin ‘Dijital Denetleme ve Satış Portalı Projesi’yle hem yurt içine hem de yurt dışına pazarlanacağına işaret etti.

Yeniakit Publisher
2020-12-03 17:23:00 -
Coğrafi işaretli ürünler e-satış portalında buluşuyor

Tüm coğrafi işaretli ürünleri e-ticaret portalında toplamayı; tanıtım ve satışla ilgili altyapıyı kurup pazarı genişletmeyi amaçladıklarını belirten Hacısalihoğlu, şöyle konuştu: “Artık coğrafi işarete sahip kurumlarımızın tamamının biraz daha aktif olmaları gereken sürece giriyoruz. İhracat konusunda lojistik altyapının hazırlanmasındaki çalışmalarımız devam ediyor. Kritik süreçte gelişmiş e-ticaret portallarıyla da mutlaka iş birliğimiz olacaktır. Bu ürünlerin denetimi önemli konu. Denetim kurumlarımız da ürünlerin doğru şekilde üretilip pazara çıktığını teftiş etmeye başlayacaklar. Bu bakımdan sistem tam olarak kuruluyor. Bütün il ve ilçelerimizdeki coğrafi işaret sahibi kurumlarımızın buna sahip çıkmasını arzu ediyoruz.”

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