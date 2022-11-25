Coğrafi işaretli Niksar cevizinde üretim 2 bin 500 tona çıktı

Niksar Tarım ve Orman Müdürü Namık Özdüzgün, bölgede özellikle 2018 yılından sonra ceviz ağacı varlığını arttırmak amacıyla çalışmalar yürütüldüğünü söyledi. Özdüzgün, ilçe olarak Tokat’ın ceviz üretiminin yüzde 35’ini karşıladıklarını belirtti. Özdüzgün, “Niksar’da 350 bin ceviz ağacımız var. Bu ağaçlardan yılda 2 bin 500 ton ürün alıyoruz. Ceviz, Niksar ekonomisine önemli katkı sağlamaktadır. Coğrafi işaretli bir üründür. İlçe önemli ceviz üretim merkezidir” dedi. Serenli bölgesinin ceviz üretimi açısından önemli olduğuna işaret eden Özdüzgün, “Burada 5 bin 500 dekar alanda 100 bin fidan dikildi. Bu fidanlar üretime geçtiği zaman sadece yılda 2 bin 500 ton üretim olacak” diye konuştu. Özdüzgün, cevizde üretiminin yanı sıra hasattan sonraki uygulamalara da önem verilmesi gerektiğini dile getirdi. Ayrıca “Cevizin dökülebilmesi için belirli olgunluğa gelmesi, yağmur ve güneşle yeşil kabuğundan ayrılması gerekiyor. Zaman zaman traktör kullanarak dökümü gerçekleştiriyoruz. Dökmüş olduğumuz cevizi harmanladıktan sonra soyacağız. Daha sonra kurutma aşamasına geçeceğiz” şeklinde konuştu.