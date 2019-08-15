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Coğrafi işaretli Ardahan balının tatlı yolculuğu başladı

Türk Patent ve Marka Kurumunca coğrafi işaretle tescillenen Ardahan çiçek balında sağım heyecanı yaşanıyor- Ardahan Arıcılar Birliği Başkanı İlhan Evliyaoğlu:- "Şükür sezon iyi. Bir kovanda beklenen ortalamayla bal alındı. İnşallah arıcımız için her zaman böyle olur. Üyelerimizden aldığımız değerlendirmeler gayet iyi. Temennimiz hep böyle olmasıdır"

15 Ağustos 2019 Perşembe 11:24
Coğrafi işaretli Ardahan balının tatlı yolculuğu başladı

ARDAHAN (AA) - GÜNAY NUH - Türk Patent ve Marka Kurumunca coğrafi işaretle tescillenen "Ardahan çiçek balı"nda sağım heyecanı yaşanıyor.

İlkbaharda zengin floraya sahip yüksek kesimlerindeki yayla ve dağlara bırakılan kovanlarda organik üretim yapılan Ardahan çiçek balı, kent ekonomisine büyük katkı sağlıyor.

Meşakkatli bir uğraşın ardından üretilen ve kendine özgü aromasıyla bilinen balın ilk sağımı yapıldı.

Ardahan Arıcılar Birliği'ne üye yaklaşık 735 arıcının 45 bin kovanında sofraları tatlandıracak balın sağımı gerçekleşiyor.

Arıcıların, akşam başladıkları ve gece geç saatler kadar sürdürdüğü bal hasadında, körük dumanı eşliğinde toplanan peteklerin önce sırları alınıyor. Daha sonra petek sağım makinesine konulan bal, burada süzüldükten sonra kavanozlara dolduruluyor.

Dünyanın en önemli 4 ırk arasında yer alan Kafkas arısının binden fazla bitki nektarından topladığı "Ardahan çiçek balı" kalitesiyle de adından söz ettiriyor.

Türk Patent ve Marka Kurumunca coğrafi işaretle tescillenen Ardahan balı, 80-100 TL arasında alıcı buluyor.

- "Kovanda beklenen ortalamayla bal alındı"

Ardahan Arıcılar Birliği Başkanı İlhan Evliyaoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bal sağım sezonunun başladığını belirterek, sezonun verimli geçtiğini ifade etti.

Evliyaoğlu, "Şükür sezon iyi. Bir kovanda beklenen ortalamayla bal alındı. İnşallah arıcımız için her zaman böyle olur. Üyelerimizden aldığımız değerlendirmeler gayet iyi. Temennimiz hep böyle olmasıdır." diye konuştu.

Evliyaoğlu, bal sağım sezonun kısa sürede tamamlanmasının beklendiğini belirtti.

- "Önceki yıllara göre daha kaliteli bal elde ettik"

Ardahan Merkeze Bağlı Ömerağa köyünde arıcılık yapan Müzeyyen Avşar da bu sezon balda bekledikleri verimi aldıkları için mutlu olduklarını anlattı.

Bir kovanda ortalama 15 kilogram bal elde ettiklerini ve bunun da beklentilerini karşıladığını aktaran Avşar, şöyle konuştu:

"Bu yılın balı bir önceki yıla göre daha kaliteli diyebiliriz. Şükür bereketli bir dönem yaşadık, mutluyuz. Beklenen verim alındı. Bizim balımız Kısır Dağı'nın eteğinde elde edildi. Bu bölgede bu yıl deve dikeni ve benzeri çiçek sayısı fazlaydı. Dolayısıyla bal biraz daha renkli, yani daha kırmızımsı koyu bir renk aldı. Ayrıca polenin fazla olması nedeniyle de bal daha katı ve daha kaliteli oldu."

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Haber Tarihi: 15 Ağustos 2019 Perşembe 11:24
  1. Ardahan
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