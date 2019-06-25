0553 313 94 23

Çocuklarla seyahate çıkarken valizden neler eksik olmamalı?

Çocuklu tatile çıkmanın keyfine varmak için yanınızdan bu eşyaları eksik etmemenizde fayda var.

25 Haziran 2019 Salı 16:08
Çocuklarla seyahate çıkarken valizden neler eksik olmamalı?

Çocukların dünyayı keşfetmesi için biraz yaramazlık yapması, bolca soru sorması son derece doğal. Bu durumun bilincinde olmayan, çocukların yetişkinler gibi yerlerinde oturacaklarını düşünenler için çocuklarla tatile çıkma fikri adeta bir kabustur. Onlar için ebeveynler çocuklarıyla evlerinde oturmalıdırlar. Bazı ebeveynler ise seyahate çıkarken evlatlarını sırf bu nedenle aile büyüklerine emanet eder. Aslına bakılırsa anne ve babalar bütün yılın yorgunluğunu yalnızca evlatlarıyla atabilir. Çünkü onlar haylaz da olsa sizin evladınız.

Seyahat sırasında çocuklar nasıl oyalanır?

Yolculuğa çıkma saatini evlatlarınızın uyku saatlerine göre ayarlamanız son derece önemli. Uykuya yenik düşen çocukların canı sıkılmamış olur ve gerginlikleri yatışmış olur. Çocuklar elbette saatlerce uyuyacak değil. Onları oyalamak için ebeveynler çeşitli oyunlar üretebilir. Çocuğunuza kitap okuyabilir ya da bebekleriyle oynayabilirsiniz.

Seyahat sırasında elinizin altında bulunması gerekenler nelerdir?

Özellikle küçük bir bebekle yolculuğa çıkıyorsanız; yanınızdaki çanta biraz daha dolu olabilir.

Öncelikle bebeğinizin kullandığı biberon ve emziği yanınıza almayı ihmal etmeyin. Yere düşme ihtimaline karşı yedek emzik ve biberon temin etmeniz de önemli.

Yanınıza fazladan bez alın. Yolculuk sırasında sürprizlerle karşılaşmak istemezsiniz.

Islak mendil ve peçete de elinizin altında olmalı.

Boş bir poşet ile kusmaya karşı tedbir alabilirsiniz.

Yedek iç çamaşırı ve kıyafet de çantanızda mutlaka bulunmalı.

Çocuğunuzun en sevdiği oyuncağı yanınıza almanızda yarar var.

Minik yaramazlar için su, sevdikleri içecekler ve atıştırmalıklar da hazırlamayı ihmal etmeyin.

Bebeğiniz formül mama içiyorsa bir termos sıcak su fazlasıyla işe yarayacaktır.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 25 Haziran 2019 Salı 16:08
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Tamirden dönen arazöz sayesinde büyümeden söndürüldü
    1. Tamirden dönen arazöz sayesinde..
    2. Gezi Parkı olaylarına ilişkin dava
    3. Yeni askerlik sistemi teklifi, TBMM..
    4. Aydın’da ulaşım ve siyaset dünyasının..
    5. Gaziantep’te masa sandalye..
    6. Ürdünlü milletvekillerinden hükümete..
    7. Tuğlalar arasında sıkışan yavru kedi..
    8. Şanlıurfa’da yol yapım çalışmaları
    9. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın kabulü
    10. Efma Ödülünü Türkiye’ye getiren ilk..
    11. Büyük kriz! F-35 üretimi durdu
    12. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a..
    13. Yeni askerlik sistemi teklifi, TBMM..
    14. Ayvalık'taki iki adanın "kesin..
    15. 43 dereceyi görenler serinlemenin..
    16. Çocuk korosu kulakların pasını sildi
    17. Teknik Direktör Hasan Sermet: “Ben de,..
    18. İl emniyetinden çocuklara trafik..
    19. Askerlik kanun teklifi TBMM’de kabul..
    20. Tapu ve imar kanununda değişiklik..
    21. Başkan Örki yanan dolmuş durağında..
    22. 23 yıllık özlem sona eriyor
    23. Mersin İtfaiyesi’nden Engin Eroğlu’nu..
    24. Yeni askerlik kanunu teklifi TBMM’de..
    25. Cizre’de çiftçilere 10 bin adet hindi..
    26. Mersin’de ’kırsal mahalle buluşmaları’..
    27. Araklı'daki sel
    28. Tümamiralden çok kritik Doğu Akdeniz..
    29. Siirt’te Kıbrıs gazilerine madalya ve..
    30. Uşak’ta ‘Matematik Öğretmenleri..
    Anket sonuçları açıklandı! İşte Erdoğan'ın aldığı oy oranı
    Anket sonuçları açıklandı! İşte Erdoğan'ın aldığı oy oranı
    Rezalet! CHP'liler camiye karşı şampanya patlattı
    Rezalet! CHP'liler camiye karşı şampanya patlattı
    Seçim sonuçlarının ardından Yusuf Güney'den dikkat çeken paylaşım
    Seçim sonuçlarının ardından Yusuf Güney'den dikkat çeken paylaşım
    Saadet Partisi’nin adayı Necdet Gökçınar’dan “pes” dedirten açıklama! “Seçimin kazananı...”
    Saadet Partisi’nin adayı Necdet Gökçınar’dan “pes” dedirten açıklama! “Seçimin kazananı...”
    Faik Öztrak'tan erken seçim açıklaması
    Faik Öztrak'tan erken seçim açıklaması

    Günün Karikatürü

    25 Haziran 2019
    İstanbul seçimi sonrası AK Parti'de flaş gelişme
    İstanbul seçimi sonrası AK Parti'de flaş gelişme
    “AK Parti neden kaybetti?” sorusunu böyle cevapladı
    “AK Parti neden kaybetti?” sorusunu böyle cevapladı