Çocuklarla seyahate çıkarken valizden neler eksik olmamalı?

Çocukların dünyayı keşfetmesi için biraz yaramazlık yapması, bolca soru sorması son derece doğal. Bu durumun bilincinde olmayan, çocukların yetişkinler gibi yerlerinde oturacaklarını düşünenler için çocuklarla tatile çıkma fikri adeta bir kabustur. Onlar için ebeveynler çocuklarıyla evlerinde oturmalıdırlar. Bazı ebeveynler ise seyahate çıkarken evlatlarını sırf bu nedenle aile büyüklerine emanet eder. Aslına bakılırsa anne ve babalar bütün yılın yorgunluğunu yalnızca evlatlarıyla atabilir. Çünkü onlar haylaz da olsa sizin evladınız.

Seyahat sırasında çocuklar nasıl oyalanır?

Yolculuğa çıkma saatini evlatlarınızın uyku saatlerine göre ayarlamanız son derece önemli. Uykuya yenik düşen çocukların canı sıkılmamış olur ve gerginlikleri yatışmış olur. Çocuklar elbette saatlerce uyuyacak değil. Onları oyalamak için ebeveynler çeşitli oyunlar üretebilir. Çocuğunuza kitap okuyabilir ya da bebekleriyle oynayabilirsiniz.

Seyahat sırasında elinizin altında bulunması gerekenler nelerdir?

Özellikle küçük bir bebekle yolculuğa çıkıyorsanız; yanınızdaki çanta biraz daha dolu olabilir.

Öncelikle bebeğinizin kullandığı biberon ve emziği yanınıza almayı ihmal etmeyin. Yere düşme ihtimaline karşı yedek emzik ve biberon temin etmeniz de önemli.

Yanınıza fazladan bez alın. Yolculuk sırasında sürprizlerle karşılaşmak istemezsiniz.

Islak mendil ve peçete de elinizin altında olmalı.

Boş bir poşet ile kusmaya karşı tedbir alabilirsiniz.

Yedek iç çamaşırı ve kıyafet de çantanızda mutlaka bulunmalı.

Çocuğunuzun en sevdiği oyuncağı yanınıza almanızda yarar var.

Minik yaramazlar için su, sevdikleri içecekler ve atıştırmalıklar da hazırlamayı ihmal etmeyin.

Bebeğiniz formül mama içiyorsa bir termos sıcak su fazlasıyla işe yarayacaktır.