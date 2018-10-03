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Çocuklarınızı internette tek başına bırakmayın

Saldım internete 'Saldım çayıra Mevlâm kayıra' der gibi Çocukları internetle başbaşa bırakmak onu kaybetmekle eş anlamlı..

03 Ekim 2018 Çarşamba 12:25
Çocuklarınızı internette tek başına bırakmayın


Çocuklar interneti mesajlaşmak, gezinmek, oyun oynamak, bilgi edinmek, anında sohbet etmek, resim, müzik veya metin belgeleri bulmak, indirmek veya değiş tokuş etmek için kullanıyor.

Yalnızlık, depresyon, sosyal ilişkilerden soyutlanma da onları internete yönlendiriyor. Sanal alemde kendilerine avuntu arıyorlar. Onu eğitim yönünde kullanan çok az.

Bu arada çocuğu internet alanında pornografi, şiddet veya teröre dönük siteler de bekliyor. Yani derin karanlık ölümcül uçurumlarla dolu..

O halde ne yapacağız?

Gerçi aboneliklerde bilgisayarları istenmeyen sitelerden gelecek tehlikelere karşı güvenceye alabiliyorsunuz. Fakat bu da tam garanti demek değil.

● Özellikle çocuğunuz kadar interneti tanımalı ve kullanabiliyor olmalısınız. Böylece çocuğunuzun internette neler yaptığı hakkında bilgi sahibi olarak yersiz endişelerden kurtulur, aynı zamanda da onun neyle uğraştığını takip edebilirsiniz.

● Sonra, çocuğunuzla karşılıklı güvene dayalı ve iletişime açık bir ilişki kurmalısınız. Böylece çocuğunuz internette rahatsız edici kişi veya durumlarla karşılaştığında sizden yardım alabilmeli..

● Birlikte bilgi aramak, kişisel internet sayfası hazırlamak veya resim ve müzik dosyaları bulup indirmek, çocuğunuzla kaliteli zaman geçirmenizi de sağlar.

● İnternetin olumsuzlukları ve internette çocuğunuzun karşılaşabileceği istenmedik durumlarda neler yapabileceği hakkında onu bilgilendirmelisiniz. Mesela, çocuğunuzun rahatsız eden iletişimleri sonlandırabileceğini hatta gerekirse internetten çıkabileceğini söylemeniz bile çocuğunuzun kendine güvenmesini ve kontrolün kendisinde olduğu inancının gelişmesini sağlar.

● İnternet kullanımı çocuğunuzun ders çalışmasına, sosyal ilişkilerine, sizinle olan iletişimine engel olacak ölçüde artmadan makul ölçülerde sınırlamalısınız. Alışkanlık oluştuktan sonra yasakla çözüm, internet kullanımını daha çekici hale getireceği için işe yaramayacaktır. Daha baştan belli zaman dilimlerinde ve belli bir süre için internet kullanımı alışkanlığını pekiştirmelisiniz.

● Ek olarak okuldaki rehber öğretmenle sürekli temas halinde olmalısınız.

 

Haber Tarihi: 03 Ekim 2018 Çarşamba 12:25
  1. çocuklarda internet kullanımı
  2. dikkat edilmesi gerekenler

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