Çocuklarınızı ihmal etmeyin!

İyi bir yetişkin olmak çocuklukta yaşadığınız olaylarla bağlantılıdır. Çocukluğunda mutlu olan bireyler daha bilinçli ve daha mutlu olduğu araştırmalarla kanıtlanmış durumda. Kendine ve başkalarına saygılı olan, sevgi dolu, huzurlu çocukları nasıl yetiştirebiliriz işte size öneriler…

Çocuklarınızın başarabilecekleri hedefleri koymalarında yardımcı olun.

Çocuğunuzu dinleyin. Duygularını, ne hissettiklerini önemsediğinizi görsün.

Çocuğunuzu gözlemleyin. Zayıf ve güçlü yanlarının farkında olmalarını sağlayın.

Bırakın hata yapsınlar. Hatalarından ders çıkarmaları önemlidir.

Belli kurallar olduğunu hatırlatın ve öğretin.

Onlara fırsat verin veya oluşturun.

Çevrelerine karşı empati kurmaları gerektiğini anlatın.

İstediği zaman paylaşabilecekleri ve destek olabilecek kişilerden oluşmasını sağlayın.

Onları destekleyin.

Pozitif olun.

Sizinle paylaştığı sırlarına sadık olun.

Çocuğunuzdan mükemmel olmasını beklemeyin.

Tutarlı olun.

Sevginizi gösterin.