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Yerel Çocuklarının önünde bıçaklı saldırıya uğramıştı! Mağdur kadının kararı şaşırttı
Yerel

Çocuklarının önünde bıçaklı saldırıya uğramıştı! Mağdur kadının kararı şaşırttı

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Hatay’da boşanmak istediği eşinden şiddet gören ve çocuklarının önünde bıçaklı saldırıya uğrayan kadın saldırgandan şikayetçi olmadı.

Hatay'da evlatlarının gözü önünde, ayrılmak istediği için eli bıçaklı kocasından öldüresiye dayak yiyen kadının eşinden şikayetçi olmadığı öğrenildi. Öte yandan, polis ekipleri tarafından yakalanan şahıs mahkemece tutuklanmıştı.

Kırıkhan ilçesi Alsancak Mahallesi'nde bulunan 1050 konteyner kentte yaşanan olayda; H.Y. isimli 34 yaşındaki şahıs, çocuklarının gözü önünde elindeki bıçakla 24 yaşındaki karısı S.Y.'yi yere yatırarak dövmüştü. Şahsın elindeki bıçakla kadını yere yatırarak evlatlarının gözü önünde öldüresiye dövdüğü anlar cep telefonu kamerasına yansıması üzerine polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlatmıştı.

Yapılan çalışmalar sonucunda kısa sürede yakalanarak gözaltına alınan H.Y., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmiş ve "kasten yaralama" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Eşinden dayak yiyen S.Y., ifadesinde; eşiyle boşanma aşamasında olduklarını, bu nedenle H.Y.'nin ilaç içerek intihara teşebbüs ettiğini, ardından da kendisini darbederek evden ayrılmasına izin vermediğini söyledi.

Öte yandan, eşinden dehşete düşürecek şekilde dayak yiyen kadının, 3 çocuğunun babası olan H.Y.'den şikayetçi olmadığı öğrenildi.

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