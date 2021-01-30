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Gündem Çocuklarını askere teslim eden aile kaza yaptı! 3 ölü
Gündem

Çocuklarını askere teslim eden aile kaza yaptı! 3 ölü

Vatani görevini yapmak üzere oğullarını Samsun'daki birliğine teslim eden aile İstanbul'a dönüş yolunda kaza yaptı. Feci kazada, askerin annesi, babası ve kardeşi hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2021-01-30 15:39:00 -
Çocuklarını askere teslim eden aile kaza yaptı! 3 ölü

Kaza, Samsun'un Kavak ilçesi Samsun- Ankara karayolunun 34. kilometresinde saat 12.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul Esenyurt'ta ikamet eden Mustafa Çelik (47), vatani görevini yapması için oğlu Mürsel Çelik (24) ile birlikte yanına eşi Gülbahar Çelik (41) ve diğer oğlu Gürsel Çelik'i (22) de alarak bu sabah Samsun'a geldi.

Mürsel Çelik'i askeri birliğine teslim eden aile İstanbul'a geri dönerken baba Mustafa Çelik idaresindeki 59 SG 301 plakalı hafif ticareti araç direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yoldan çıkarak yolun sağındaki su kanalına girip 50 metre sürüklendi. Kazada, Mustafa Çelik, eşi Gülbahar Çelik ile oğlu Gürsel Çelik ağır yaralandı.

Yaralılar, 112 ekipleri tarafından ambulanslarla Kavak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Anne Gülbapar Çelik ise ilk müdahalesinin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Baba ile oğlu Kavak Devlet Hastanesi'nde, anne de Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatlarını kaybetti.
Kazada hayatını kaybeden ailenin Tokat Almus nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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