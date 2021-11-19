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Yerel Çocukların ‘zile bas kaç’ oyunu kanlı bitti
Yerel

Çocukların ‘zile bas kaç’ oyunu kanlı bitti

Dehşete düşüren olay Adana'da meydana geldi. Mahalledeki çocukların zile basıp kaçması yüzünden çıkan kavgada 1'i çocuk 2 kişi bıçakla yaralandı. 1'i çocuk iki kişi de gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2021-11-19 10:43:00 -
Çocukların ‘zile bas kaç’ oyunu kanlı bitti

Edinilen bilgiye göre, olay, 18 Kasım günü gece yarısı merkez Seyhan ilçesi Şehit Duran Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, 14 yaşındaki A.Ç., arkadaşlarıyla birlikte sokaktaki evlerin zillerine basarak kaçtı.
Ziline basılan Hüseyin Avcı (53), evinin önüne çıkıp bağırarak küfretti. Sesi duyan A.Ç.'nin babası Ramazan Ç. (38), elindeki bıçakla Avcı'nın üzerine yürüdü. Avcı da evdeki pompalı tüfekle havaya ateş açtı. İki aile arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüşünce, A.Ç. ve Hüseyin Avcı bıçaklandı. Kanlar içerisinde evine giren Avcı, yere yığıldı.

Babasını sakinleştirdi

Hüseyin Avcı'nın kızı Mediha Avcı'nın durumu bildirmesi üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Avcı, sağlık ekiplerince sedyeyle ambulansa taşındı. Yaralının ambulansa taşındığı sırada yanında olan kızı Mediha Avcı, elini tutarak, “Yanındayım baba” diyerek sakinleştirmeye çalıştı.

İlk olarak özel bir hastaneye kaldırılan Hüseyin Avcı, daha sonra Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Kavganın ardından evine dönen şüpheli Ramazan Ç., Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekiplerince, oğlu A.Ç. ise tedavisinin ardından Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.

Emniyete götürülen Ramazan Ç.'nin suçlamaları reddettiği, oğlu A.Ç.'nin ise Avcı'yı bıçakladığını öne sürdüğü öğrenildi. Zanlılar işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hastanede tedavisi süren Hüseyin Avcı'nın ise hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

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