Çocukların tüfekle oyunu faciayla sonuçlandı!
Antalya'nın Manavgat ilçesinde 14 yaşındaki bir çocuğun ağabeyinin evinde av tüfeğiyle oyunu faciaya neden oldu. Çocuğun av tüfeğiyle oynadığı sırada tüfeğin ateş alması sonucu 10 yaşındaki arkadaşı öldü, 12 yaşındaki arkadaşı ise yaralandı.
Antalya'da 14 yaşındaki ev tüfeğiyle oyunu dehşet saçtı.
Manavgat Çolaklı Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi Torunlar Sokak'ta bulunan 3 katlı bir binanın 1. katında yaşanan olayda, Y.G. (14), Deniz Ş. (10) ve Emir K. (12) buluştu.
Olay yerine Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Çolaklı Jandarma Karakolu ekipleri ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, Deniz Ş'nin yaşamını yitirdiğini belirlerken, yaralı Emir K. önce Manavgat Devlet Hastanesi'ne, ardından Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.
Olayın ardından Y.G., jandarma tarafından gözaltına alındı. Deniz Ş'nin cenazesi, olay yeri incelemelerinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
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