Çocukların tercihi renkli okul çantaları

Veliler, başta okul çantası olmak üzere kırtasiye, kıyafet ve ayakkabıda bütçesine uygun ve kaliteli ürünlere yöneliyor. Ankara’nın Ulus semtindeki tarihi Çantacılar Sokağı’nın esnafı da yeni dönem hazırlıklarını tamamladı. Bu yıl renkli tasarımların yanı sıra ayıcık figürü, anahtarlık ve çıkartma gibi aksesuarların bulunduğu çantalar ilgi görüyor. Aynı renkte beslenme çantası ve kalemliği bulunan set modeller de tercih ediliyor.

Ankara Umum Ayakkabıcılar ve Çantacılar Esnaf Odası Başkanı Hüseyin Uzun, okul çantası ihtiyacının yüzde 50’sinin bu sokaktan karşılandığını belirterek, fiyatların 400 ila 4 bin lira arasında değiştiğini söyledi. Uzun, “Her kesime hitap edecek şekilde üretimimiz mevcut. Velilerin yaş grubunu ve çantanın kullanılacağı süreyi dikkate alması önemli. Çantanın lisanslı olması önemli. Mutlaka piyasa araştırması yapsınlar ve güvendikleri yerlerden alışverişlerini gerçekleştirsinler” dedi.

Esnaf İbrahim Gökşin ise “Bu yıl daha renkli ve üzerinde aksesuar olan okul çantaları çocukların ilgisini çekmeye başladı. Takım halindeki modeller tercih ediliyor” diye konuştu. Çanta imalatçısı Mustafa Aka da haftalık yaklaşık 1500 çanta ürettiklerini ve yurt dışına da satış yaptıklarını kaydetti.