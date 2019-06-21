0553 313 94 23

Çocukların tatil dönemi beslenmesine dikkat

Beslenme ve Diyet Uzmanı Dyt.

21 Haziran 2019 Cuma 11:33
Çocukların tatil dönemi beslenmesine dikkat

Beslenme ve Diyet Uzmanı Dyt. Gönül Tuba Ciğerli, çocukların öğün saatlerinin değişmemesi için uyku ve beslenme saatlerine dikkat edilmesi gerektiğini söyledi.


Tatilin çok keyifli geçen bir dönem olmasının yanı sıra bu dönemi en güzel şekilde geçirmek hem ebeveynleri hem de çocukları mutlu kılacağını belirten Medicana Bursa Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Dyt. Gönül Tuba Ciğerli, "Çocuğa yiyecekleri ödül ve ceza olarak kullanmamalıyız. Çocuğa karne hediyesi adı altında bir fast food tüketmeye götürülmemeli. Sağlıksız yiyeceklerin cazibesini artıran bu davranışlardan kaçınılmalı. Çocukları sevindirmek için farklı seçenekler sunulabilir. Sevdiği oyunları beraber oynamak, yeni boyama kitapları almak, birlikte fiziksel aktivite yapmak gibi. Ebeveynler çocukları için sağlıklı besinler seçmeye özen göstermeli. Süt ve süt ürünleri, tahıl grubu ve sebze meyvelerdir" dedi.


Kahvaltı dışında diğer ana ve ara öğün saatlerin değişmemesine özen gösterilmesini belirten Ciğerli, "Yaz tatili motive olmak, dinlenmek için güzel bir fırsattır. Tatiliniz çok keyifli geçecek fakat geç yapılan kahvaltılar, uzun süren açlık durumları, sağlıksız besin seçimleri beraberinde fazla kiloları da getirecektir. Bu durumda da kilo almanız kaçınılmaz olacaktır. Çocuğun öğün saatlerinin değişmemesi içinçocuğun uyku düzeni ve saatlerine dikkat edilmesi gerekmektedir. Ebeveynler çocuklarını tatil döneminde herhangi bir spora teşvik etmelilerdir. Günümüz çocukları ne yazık ki fiziksel aktivite açısından oldukça zayıf yetişiyor. Çocuğun bilgisayar ve tv karşısında vakit geçirmesiyerine fiziksel aktivitelerini artırmak ailelerin elinde" diye konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 21 Haziran 2019 Cuma 11:33
  1. kitap

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Celal Baba Türbesi’nin son durumu içler acısı
    1. Celal Baba Türbesi’nin son durumu..
    2. Kaybolan ve çalınan eşyanızı bulmak..
    3. Selde hayatını kaybedenlerin..
    4. Başkan Böcek: “Proje ile ilgili süreç..
    5. Gürcistan Parlamento Başkanı..
    6. Ççocuklarda kusmayı basite almayın
    7. Michelin, telematik sağlayıcısı..
    8. TMO lisanslı depolarla alımlara başladı
    9. İnternet üzerinden 400 bin TL..
    10. Mursi’nin defnedildiği mezarlığı..
    11. “Best Of Kültür 2019” ödülleri..
    12. Erdoğan, Zonguldak'ın kurtuluş yıl..
    13. Sondaj gemisi Yavuz yolda!
    14. Mayınlı arazide korkutan yangın
    15. Tayinleri çıkan başsavcı ve jandarma..
    16. TCMB repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık..
    17. ERÜ’nün Milli Akademisyenleri Gençlere..
    18. Kütahya Kırklar Kız İmam Hatip Lisesi..
    19. Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu:..
    20. Siverek merkez içme suyu projesi devam..
    ‘Bağımsız Kürt devleti kurulmalı mı?’ sorusuna Merkel’den flaş cevap!
    ‘Bağımsız Kürt devleti kurulmalı mı?’ sorusuna Merkel’den flaş cevap!
    Putin televizyon programında açıkladı! "Türkiye ve İran'la yapacağız"
    Putin televizyon programında açıkladı! "Türkiye ve İran'la yapacağız"
    Ankara'da sular durulmuyor! İlk ihalede İYİ oyun
    Ankara'da sular durulmuyor! İlk ihalede İYİ oyun
    Yakalanan yan kesicinin sözleri 'pes' dedirtti!
    Yakalanan yan kesicinin sözleri 'pes' dedirtti!
    Mahkeme kararı sonrası, Başkan Erdoğan'ın avukatından ilk açıklama
    Mahkeme kararı sonrası, Başkan Erdoğan'ın avukatından ilk açıklama

    Günün Karikatürü

    21 Haziran 2019
    Erdoğan'dan yeni parti hazırlığında olan Ahmet Davutoğlu, Abdullah Gül ve Ali Babacan'a üstü kapalı mesaj
    Erdoğan'dan yeni parti hazırlığında olan Ahmet Davutoğlu, Abdullah Gül ve Ali Babacan'a üstü kapalı mesaj
    Genelkurmay çatı davasında karar açıklandı!
    Genelkurmay çatı davasında karar açıklandı!