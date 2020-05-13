Çocukların sokağa çıkma izni saat kaça kadar? Sokağa çıkma yasağı içerisinde yaşlılar ve çocuklar, dışarı çıkmak için can atan kesim oldu. Yasağın kalmasını dört gözle bekleyen çocuklar, yasak saatinin ne kadar olduğunuda merak ediyor. 0-14 yaş ve 15 yaş üzeri için getirilen kısıtlamalara ilişkin detaylar haberimizin detayında saklı! Peki ama çocukların sokağa çıkma süresi ne kadar? Çoçuklar kaç saat dışarıya çıkabilir? Çocukların sokağa çıkma izni saat kaça kadar? İşte sokağa çıkma yasağına ilişkin merak edilenler...