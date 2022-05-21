Çocukların ölümle oyunu saniye saniye kaydedildi

İstanbul Sultangazi’de güvenlik kamerasına takılan görüntü yürekleri ağza getirdi. Haber House YouTube kanalının servis ettiği görüntülere göre; Esentepe Mahallesi’nde bulunan bir sitenin otopark girişinde oynayan çocuklar, o esnada içeri giren bir aracı izlemeye başlıyor.

Aracın otoparka girmesi sonrası çocuklar kapanan kepengi engellemeye çalışıyor.

Ölümle oyun!

Adeta ölümle oynayan çocuklar, fazla dayanamayarak kepenkten uzaklaşıyor. Çocukların herhangi bir zarar görmemesi ise teselli sebebi oldu.

Kepenk bozulunca oyun ortaya çıktı

Otopark girişinde kepenklerin bozulması sonrası güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen site yönetimi çocukların oyununu fark etti.