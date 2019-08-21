Çocukların ’Junior Survivor’ heyecanı

Tepebaşı Belediyesi yaz okulları kapsamında devam eden "Junior Survivor" etkinliğine katılan çocuklar doyasıya eğleniyor.

Tepebaşı Belediyesi’nin çocuklar için ücretsiz olarak düzenlediği yaz okulları devam ediyor. Yaz okulları kapsamında 6-9 yaş arası toplam 290 çocuğun katıldığı Junior Survivor etkinliği, Hedef Batıkent Belde Evi, Çamlıca Deneyimli Kafe, Esentepe Çocuk Sanat Merkezi ve Yunus Emre Spor Tesisleri’nde düzenleniyor. Etkinliğe katılan öğrenciler, spor eğitmenleri tarafından kendileri için oluşturulan parkurları geçerek spor yapıyor. Spor salonunda yaşlarına uygun olarak tasarlanan minik engelleri geçen öğrenciler, zamanla yarışarak hızlı bir biçimde parkuru tamamlamaya çalışıyor. Çocuklar spor yapmanın yanı sıra yeni arkadaşlar da edinerek sosyalleşiyor.

Aileler ise, çocuklarının yaz aylarındaki boş vakitlerini sporla değerlendirmelerinden son derece memnun olduklarını belirterek, böyle bir imkanı sağlamasından dolayı başta Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç olmak üzere tüm ilgililere teşekkür etti.