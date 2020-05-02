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Aktüel

Çocukların güvercin tartışması kanlı bitti: 1 ölü

Gaziantep’te güvercin meselesi nedeniyle tartıştığı kişiler tarafından bıçaklanan 16 yaşındaki çocuk ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2020-05-02 19:42:44 -
Çocukların güvercin tartışması kanlı bitti: 1 ölü

Gaziantep’te güvercin meselesi nedeniyle tartıştığı kişiler tarafından bıçaklanan 16 yaşındaki çocuk ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayın ardından hayatını kaybeden çocuğun yakınları ise saldırganların evini ateşe verdi.


Edinilen bilgilere göre olay, Şahinbey ilçesine bağlı Vatan Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Hz. Yakup Cami yakınlarında 16 yaşlarındaki 4 çocuk besleme güvercinleri yüzünden tartışmaya başladı. Kısa sürede kavgaya dönüşen tartışmada çocuklardan biri 16 yaşındaki T.Y.’yi vücudunun çeşitli yerlerinde bıçaklayarak kaçtı. Aldığı bıçak darbeleri ile kanlar içinde yere yığılan T.Y., olay yerine gelen 112 ekiplerinin yaptığı müdahalenin ardından Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. T.Y, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. T.Y’nin ölümüne sebep olan diğer 3 çocuk ise olaydan sonra kaçtı.


Kaçan üç çocuğu arama çalışmaları sürerken ölen çocuğun yakınları katil zanlılarının evini ateşe verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri ateşe verilen evi kısa sürede söndürdü. Polis ekipleri de olay yerinde ve mahallede geniş güvenlik önlemi aldı.


Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.

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