  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Çocukların gökyüzündeki eğlenceli uçuşları kameraya yansıdı
Aktüel

Çocukların gökyüzündeki eğlenceli uçuşları kameraya yansıdı

Muğla'da yamaç paraşütüyle atlayış yapan çocukların, pilotların akrobasi hareketleri sırasındaki rahat tavırları dikkati çekti - Gökyüzündeki heyecanları paraşüt pilotları tarafından aksiyon kameralarıyla görüntülenen çocukların mutlulukları yüzlerine yansıdı - Yamaç paraşütü pilotu Muhammet Selçukoğlu: - "Çocuklar yetişkinlere göre daha eğlenceliler. Gökyüzünde hem eğleniyor hem de eğlendiriyorlar. Havada çok rahatlar. 'Akrobasi yapalım mı?' diye sorduğumuzda bağırarak 'Evet' cevabını veriyorlar"

Yeniakit Publisher
2020-10-25 11:03:11 -
Çocukların gökyüzündeki eğlenceli uçuşları kameraya yansıdı

MUĞLA (AA) - ALİ RIZA AKKIR - Muğla'nın Fethiye ilçesinde yamaç paraşütüyle atlayış yapan çocukların, gökyüzündeki heyecanları, aksiyon kameralarıyla görüntülendi.

Ölüdeniz Mahallesi'ndeki 1965 rakımlı Babadağ Hava Sporları ve Rekreasyon Merkezi, her yıl yamaç paraşütü yapmak isteyen binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlıyor. Pistlerden yamaç paraşütleriyle havalanan tatilciler, Ölüdeniz'in eşsiz manzarasını kuş bakışı izleme fırsatı buluyor. Etkinliğe çocuklar da katılabiliyor.

Paraşüt pilotları tarafından aksiyon kameralarıyla gökyüzündeki anları görüntülenen çocuklar, rahat tavırlarıyla dikkati çekti. Heyecanları kameraya yansıyan çocukların, pilotlar akrobasi hareketleri yaptığı sırada mutlulukları yüzlerine yansıdı.

- Çocuklar hem eğleniyor hem de eğlendiriyor

Yamaç paraşütü pilotu Muhammet Selçukoğlu, AA muhabirine, bu yıl çoğunlukla İngiliz ve Rus turistleri ağırladıklarını söyledi.

Özellikle turistlerin çoğunun çocuklarıyla uçmak istediğini belirten Selçukoğlu, "Beş yaşından 100 yaşına kadar herkes bu aktiviteyi gönül rahatlığıyla yapabilir. Aileler, havada çocuklarıyla aynı heyecanı yaşamak istiyor. Çocuklar yetişkinlere göre daha eğlenceliler. Gökyüzünde hem eğleniyorlar hem de eğlendiriyorlar. Havada çok rahatlar. 'Akrobasi yapalım mı?' diye sorduğumuzda bağırarak 'Evet' cevabını veriyorlar." diye konuştu.

- "Çocuklar daha cesaretli"

Yamaç paraşütü pilotu Barış Aksoy ise Babadağ'ın yüksekliği ve manzarasıyla dünyanın en güzel uçuş noktalarından olduğunu dile getirdi.

Çocukların gökyüzünde paraşütleri görünce uçmak istediğini anlatan Aksoy, onların heyecanına ortak olduklarını kaydetti.

Bugüne kadar çok sayıda çocukla uçuş yaptıklarını aktaran Aksoy, "Üç yaşından sonra çocuklar aileleriyle uçuş yapabiliyor. Ailelerinin izni dahilinde etkinliğe katılabiliyorlar. Çocuğun istekli olması önemli. İstekli olmayan hiçbir çocuğun uçuşuna izin vermiyoruz. Yetişkinler arasında korkan, 'Beni hemen aşağıya indirin.' diyen çok oldu. Çocuklar daha cesaretli ve korkusuz." ifadesini kullandı.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Diriliş Ertuğrul ve Payitaht Abdühamid Yunan spikeri çıldırttı
Dünya

Diriliş Ertuğrul ve Payitaht Abdühamid Yunan spikeri çıldırttı

Türkiye'de yapılan tarihi diziler hakkında analizde bulunan Yunan spiker İoannis Theodoratos, bu dizilerin yumuşak savaş taktiği olduğunu be..
Aliyev ile görüşen Erdoğan müjdeyi verdi
Gündem

Aliyev ile görüşen Erdoğan müjdeyi verdi

AK Parti Kayseri 7. Olağan İl Kongresi'ne katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüştüğünü ..
Silahlı saldırıya uğramıştı! Türkiye'ye getirildi
Gündem

Silahlı saldırıya uğramıştı! Türkiye'ye getirildi

Yemen'de uğradığı silahlı saldırı sonucunda yaralanan Türk Kızılay yetkilisi Ali Can Budak, Sağlık Bakanlığına ait ambulans uçakla Ankara'ya..
Satılık 2015 model Volkswagen Polo
Satılık 2015 model Volkswagen Polo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay