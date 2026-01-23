Çocukların çığlıklarına gitti! Eve giren çoban, dehşet manzarayla karşılaştı

  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Gündem

Mardin'in Derik ilçesinde halasının evinde kalan 14 yaşındaki Nur Banu Ötünç, evde tabancayla vurulmuş halde ölü bulundu. Küçük yaştaki kuzenlerinin yardım çığlıklarını duyan bir çobanın ihbarıyla ortaya çıkan olayla ilgili intihar ya da kazara ateş ihtimali araştırılıyor.

Mardin'in Derik ilçesinde 14 yaşındaki Nur Banu Ötünç, kaldığı evde tabancayla vurulmuş halde ölü bulundu.
Olay, dün akşam saatlerinde Derik ilçesine bağlı kırsal Şahverdi Mahallesi Çavuşlu mezrasında meydana geldi. Anne ve babası çalışmak için Antalya'da olan Nur Banu Ötünç, halasının evinde kalmaya başladı. Halası taziye ziyaretine giden, eniştesi de ilçe dışında bulunan Ötünç, evde 3-4 yaşlarındaki 2 kuzeniyle kaldı.

Akşam saatlerinde evin önünden geçen bir çoban, pencerede iki çocuğun ağlayarak, yardım istediğini fark etti. Avluda köpek olduğu için dışarı çıkamadıklarını söyleyen çocuklar, çoban tarafından evden çıkarıldı. Daha sonra eve giren çoban ve köylüler, tabancayla vurulmuş Nur Banu Ötünç'ü gördü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde, Ötünç'ün hayatını kaybettiği belirlendi.

 

KAZA MI, İNTİHAR MI?

Nur Banu'nun cenazesi, önce Derik Devlet Hastanesi'ne ardından otopsi için Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna götürüldü. Nur Banu'nun intihar mı ettiği yoksa silahın kazara ateşlenmesi sonucu mu öldüğü otopsi ve soruşturmanın tamamlanmasının ardından kesinlik kazanacak. Jandarmanın olayla ilgili soruşturması sürüyor.

