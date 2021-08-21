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Yerel

Çocukların attığı torpil paniğe neden oldu! Vatandaşlar binayı boşalttı

Adıyaman’da çocukların bir apartmanın bahçesinde patlattığı maytap (torpil), bina sakinlerinin binayı boşaltmasına neden oldu.

Yeniakit Publisher
2021-08-21 20:06:00 -
Çocukların attığı torpil paniğe neden oldu! Vatandaşlar binayı boşalttı

Olay, Adıyaman merkez Fatih Mahallesi Hısnı Mansur Caddesi üzerindeki 4 katlı binada meydana geldi. Mahallenin çocukları bakkaldan aldıkları maytapları apartmanın bahçesinde patlattı. Apartman sakinleri patlama olduğu ve yangın çıktığını sanarak binayı boşalttı. Büyük paniğin yaşandığı olay yerine, AFAD, itfaiye, polis ve 112 ekipleri çağırıldı. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, patlamanın çocukların attığı maytaptan kaynaklandığı ortaya çıkınca mahalle sakinleri rahat bir nefes aldı.

İtfaiye görevlileri, yapılan incelemeden sonra torpilin patlatıldığını tespit ettiklerini söyleyerek, bina sakinlerinin patlama veya deprem olduğunu sanarak binayı boşalttıklarını söyledi.

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