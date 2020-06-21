Çocukların ateşle oyunu evi küle çevirdi

Bartın’da oyun oynayan çocukların çıkardığı yangında 2 katlı ahşap ev küle döndü.

Yangın merkeze bağlı Akağaç köyü Aşağı Mahallesinde çıktı. Edinilen bilgilere göre, evde çocukların oynadığı sırada birden yangın çıktı. Yangını gören vatandaşlar evde oynayan çocukları çıkartıp, durumu yetkililere haber verdi. İhbarın ardından olay yerine Bartın ve Kozcağız Belediyesinden itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi sırasında köy halkı da seferber olarak söndürme çalışmalarına destek verdi. Uzun uğraşları sonucu kontrol altına alınan yangında ev tamamen kullanılamaz hale geldi. Can kaybı ve yaralanma vakasının olmadığı yangına evde oyun oynayan çocukların yaktıkları naylon parçalarının neden olduğu öğrenildi.