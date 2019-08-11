Çocukların "Arefelik" leri Başkan Sunar’dan

Erzurum’da bayram gelenekleri arasında yer alan "Arefelik" toplama geleneği bu Kurban Bayramı’nda da yaşatılıyor.

Erzurum’da evlere bereket getireceğine inanılan Arefelik toplama geleneğinde, Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar da çocukların yüzünü güldürdü. Hem çocuklara arefelik dağıttı hem de onlarla vakit geçirerek günün anlam ve önemini anlattı.

Erzurum’da Arefelik toplama geleneğinin köy ve kentlerde farklı olarak yaşatıldığını söyleyen Başkan Muhammet Sunar , ‘’Arefelik geleneğinin yaşatılması için çocuklarımızla bir araya gelmek istedik. Çocuklar topladıkları arefelikleri birbirleri arasında paylaşarak, dayanışma ruhunun gelişmesine katkı sağlarlar. Arefelik geleneğinde alan da memnundur, veren de. Böylelikle Doğu illerinde yaşatılan Arefelik toplama geleneği canlılığını koruyor. Arefelik toplama geleneğinin geçmişi oldukça eskiye dayanıyor. Eski tarihlerde Erzurum’un bazı köylerinde bacalardan ip sarkıtarak bakraç veya sepetle Arefelik toplandığı biliniyor. Bacadan iple sarkıtılan bakraca ev sahibi Arefelik koyarak, Arefe günü çocukları sevindiriyor. İyilik yapan ve o iyilikten yararlanan kişi birbirini görmüyor. Yardım alan kişi rencide olmuyor." Diye konuştu.

Arefelik toplama geleneğinin yaşatılmasının toplumsal dayanışma açısından önemli olduğunu belirten Sunar, ’’Modernleşmenin gelenekler üzerinde olumsuz etkilerinin olduğunu ifade etse de, bizim çocuklarımız bu geleneği devam ettirerek örnek olacak vegruplar halinde evlerin kapısını çalarak, ellerindeki poşetlerle fındık, fıstık, şeker toplayacak.’’ dedi.

Arefeliklerini Başkan Sunar’ın elinden alan çocuklar ise; Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar’ateşekkür ettiklerini ve mutlu olduklarını dile getirdiler.