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Çocukların ara öğünlerinde ve beslenme çantalarında olması gereken besinler

Gelişim çağındaki çocukların zamanının çoğu, okulda geçiyor. Hal böyleyken ebeveynler de çocuklarının sağlıklı beslenmeleri ve gelişimlerini tamamlamaları için endişe ediyorlar. Peki ama çocuklar gün içerisinde nasıl beslenmeli ve hangi besinleri tüketmeli? Çocuklar ara öğünlerde ne yemeli? Çocukların ara öğünlerinde ve beslenme çantalarında olması gereken besinler nelerdir? İşte detaylar...

27 Eylül 2019 Cuma 17:16
Çocukların ara öğünlerinde ve beslenme çantalarında olması gereken besinler

Gelişim çağındaki çocukların zamanının çoğu, okulda geçiyor. Hal böyleyken ebeveynler de çocuklarının sağlıklı beslenmeleri ve gelişimlerini tamamlamaları için endişe ediyorlar. Peki ama çocuklar gün içerisinde nasıl beslenmeli ve hangi besinleri tüketmeli? Çocuklar ara öğünlerde ne yemeli? Çocukların ara öğünlerinde ve beslenme çantalarında olması gereken besinler nelerdir? İşte detaylar...

Çocukların sabah ya da öğle vakitlerinde okula gidiyor olmaları, önemli öğünlerden birinin dışarıda geçiriliyor olması demektir. Bu problem gözetilerek, çocuğa ihtiyacı olan vitamin, protein, karbonhidrat ve doğal yağlar verilmelidir. Bu sayede çocuk da okul içerisindeki enerjisini sağlayabilmeli.

çocukların ara öğünlerinde ve beslenme çantalarında olması gerekenler

Sabah erken başlayan ders saatleri ya da kantinlerdeki sağlıksız yemekler çocukların yeme alışkanlıklarını bozabiliyor. Beslenme çantaları böyle durumlarda özellikle ilkokul çağındaki çocuklar için kurtarıcı olabiliyor. Sağlıklı beden ve zihin gelişimi için çocukların doğru besinleri tüketmesi, anne ve babanın da beslenme çantaları için dikkatli alışveriş yapmaları şart.

Süt ve süt ürünleri

ara öğünlerinde ve beslenme çantalarında olması gerekenler

Kemik ve diş gelişiminid estekleyen bu grup haftada 4-5 kez tüketilmelidir. Ayrıca süt ve süt ürünleri güçlü bir bağışıklık sistemi için önemli bir besin öğesidir.

Çocuğunuza bu ürünleri sevdirmek için; sütün yanında muz ve çilek gibi meyveler veyahutta yoğurdun yanına granola ya da kuruyemişler koyabilirsiniz. 

Tok tutan, bol enerji veren granola tarifi

Kuru meyveler

ara öğünlerinde ve beslenme çantalarında olması gerekenler

Okul zamanının, meyvelerin bol olduğu yaz mevsimine denk gelmemesinden ve kuru meyvelerin daha yararlı olmasından dolayı, bu tür sık sık tüketilmelidir.

Bu meyveler zararsız şekilde enerji verici özelliğinin yanı sıra çocuklarınızın tatlı ihtiyacını karşılar.  Aynı zamanda bağışıklık sistemini destekleyen birçok vitamini içerisinde barındırırlar.

Taze meyve mi, kuru meyve mi daha yararlı?

Kuruyemişler

ara öğünlerinde ve beslenme çantalarında olması gerekenler

Düzeyli ve düzenli tüketildiğinde oldukça yararı bulunan kuruyemişler fazla tüketildiğinde ise kilo alma sorununu meydana getirirler. Bu nedenle çocuğunuzun ara öğünlerde tüketmesi için bir avuç kuruyemiş ideal olacaktır. 

Her gün bir avuç mutlaka tüketin

Ekmek arası sandviçler

ara öğünlerinde ve beslenme çantalarında olması gereken

Çocukların keyifle tüketebileceği, besin değeri yüksek olan alternatiflerin başında gelmektedir. Fakat bunda da dikkat edilmesi gereken sınır; yeterli ve sınırlı olması gerekriğidir. Karbonhidrat herkesin alması gereken bir öge olmasının yanında, fazla tüketildiğinde obeziteyi beraberinde getirir.

Dilerseniz farklı alternatifler deneyebilirsiniz!

Bildiğiniz bütün tostları unutturacak tarif: Patates tostu

- Su

En önemli ve unutulmaması gereken parça çocukların beslenme çantasına su koyulmasıdır. Böylece beslenmede su içme alışkanlığının oluşması sağlanır. Fakat plastik yerine daha sağlıklı olan cam ve metal şişeler tercih edilmeye özen gösterilmelidir.

Kişiye özel sıvı tüketimi miktarı nasıl belirlenir? | Ne kadar su tüketmeliyiz?

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Haber Tarihi: 27 Eylül 2019 Cuma 17:16
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