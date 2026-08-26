Çocukların ‘Ağustos Fuarı’ keyfi! Origami etkinliğinde eğlenirken öğreniyorlar

Etkinliğe katılan çocuklar, origami sanatçısının yönlendirmesiyle renkli kağıtları katlayarak çeşitli figürler yapıyor.

Origami eğitmeni Atilla Yurtkul, AA muhabirine, Kahramanmaraş'ta düzenlenen Ağustos Fuarı'nın ilk gününden itibaren stantta çocuklara yönelik etkinlikler gerçekleştirdiklerini söyledi.

Stantta çocuklara kağıt katlama sanatı origamiyi tanıttıklarını belirten Yurtkul, çocukların kendi el emekleriyle oyuncaklar yaptığını ifade etti.

Origaminin çocukların sabır, dikkat ve konsantrasyon becerilerine katkı sağladığını dile getiren Yurtkul, "Standımızı ziyaret eden çocuklarımız ve velileri buradan güzel hatıralarla ayrılıyor. Her gün yüzlerce çocuk standımızı ziyaret ediyor. Çocuklarımız kendi emekleriyle belki de yıllarca saklayacakları bir oyuncak ve hatıra yapıyor." dedi.

Öğrenciler keyifli vakit geçiriyor

Standı ziyaret eden çocuklardan Büşranur Aygün ise origami sanatıyla ilk kez tanıştığını ve kağıtlardan kendisine oyuncak yaptığını söyledi.

Kağıtları yırtmadan ve zarar vermeden farklı figürlere dönüştürmenin eğlenceli olduğunu anlatan Aygün, "Yaptığım oyuncağı odama koyacağım. Kağıtla uğraşmayı çok sevdim. Bu sanatı daha da ilerletmek ve daha değişik hayvanlar yapmak istiyorum." dedi.

Melek Çağla Uzun da origami sanatıyla kendi oyuncağını yaptığını ve bunun kendisi için güzel bir deneyim olduğunu ifade etti.