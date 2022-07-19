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Spor "Çocuklarıma en büyük mirasım" Rıdvan Dilmen'in paylaşımına beğeni yağdı
Spor

"Çocuklarıma en büyük mirasım" Rıdvan Dilmen'in paylaşımına beğeni yağdı

Duayen spor yorumcusu ve eski futbolcu Rıdvan Dilmen, sosyal medya hesabından kızını ve oğlunu paylaşarak "Çocuklarıma bırakacağım en büyük miras, "Fenerbahçeli Rıdvan Dilmen" etiketidir" ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2022-07-19 16:53:00 -
"Çocuklarıma en büyük mirasım" Rıdvan Dilmen'in paylaşımına beğeni yağdı

Rıdvan Dilmen'in sosyal medya paylaşımına beğeni yağdı. Usta yorumcu, kızı ve oğluyla birlikte Fenerbahçe temalı bir fotoğraf paylaştı. Paylaştığı fotoğrafta, "Çocuklarıma bırakacağım en büyük miras, 'Fenerbahçeli Rıdvan Dilmen' etiketidir" dedi.

Beğeni ve yorum yağdı

Rıdvan Dilmen'in paylaştığı fotoğrafa Fenerbahçeli taraftarlardan beğeni ve yorum yağdı. Fotoğrafa yapılan yorumlarda "Gerçek efsane" ifadeleri kullanıldı.

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