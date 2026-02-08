Çocukları sessiz bir uçuruma sürükleyen "uyku ihmali" tehlikesi!

Çocukların fiziksel, bilişsel ve duygusal gelişiminde uyku temel bir rol oynuyor. Ancak günümüzde düzensiz yaşam alışkanlıkları ve sağlıksız uyku rutinleri, çocuklarda ciddi sorunlara zemin hazırlayabiliyor. Çocuk Psikiyatri Uzmanı Uzm. Dr. Gaye Türkmen Noyan, çocukluk çağında uykunun önemine dikkat çekerek aileleri uyardı. Uykunun yalnızca dinlenme süreci olmadığını belirten Dr. Noyan, "İnsan hayatının yaklaşık üçte biri uykuda geçer. Metabolizmanın düzenlenmesi, dikkat ve öğrenme süreçleri, doku onarımı ve büyüme hormonlarının salgılanması uykuda gerçekleşir. Kaliteli uyku bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Özellikle büyüme çağındaki çocuklar için hayati önem taşıyor" dedi.

OBEZİTE DE GÖRÜLÜYOR

Yetersiz uykunun yorgunluktan ibaret olmadığını vurgulayan Dr. Noyan, şu noktalara değindi: "Uzun vadede bağışıklık zayıflığı, enfeksiyonlara yatkınlık, büyüme ve gelişmede duraksama, obezite gibi metabolik sorunlar görülebilir. Ayrıca, depresyon da ortaya çıkabilir. Uyku problemleri dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu belirtilerini taklit edebilir."

'LÜKS DEĞİL, İHTİYAÇ'

Ailelere tavsiyelerde bulunan Dr. Noyan, "Düzenli yatma ve uyanma saatleri oluşturulmalı, yatmadan önce ekran kullanımı sınırlandırılmalı, kafeinli ve aşırı şekerli gıdalardan kaçınılmalıdır. Uyku problemleri her zaman alışkanlıklardan kaynaklı değildir. Horlama, nefes durması, ağız açık uyuma, ani irkilmeler, gün içinde aşırı uyku hali varsa çocuk mutlaka farklı branşlarca değerlendirilmelidir. Kaliteli uyku bir lüks değil, bir ihtiyaçtır. Çocuğun akademik başarısı ve yaşam kalitesi için sağlıklı bir uyku düzeni şarttır" şeklinde konuştu.