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Çocukları mutlu eden proje

Ordu’nun Fatsa ilçesine bağlı Aşağıardıç Mahallesi’nde köy temsilcileri birlikte düşünerek uygulamaya geçirdiği ‘Çocuklarımızı Mutlu Edelim Projesi’ tüm mahalle halkının katılımıyla her geçen gün büyüyor.

09 Ağustos 2019 Cuma 13:18
Çocukları mutlu eden proje

Ordu’nun Fatsa ilçesine bağlı Aşağıardıç Mahallesi’nde köy temsilcileri birlikte düşünerek uygulamaya geçirdiği ‘Çocuklarımızı Mutlu Edelim Projesi’ tüm mahalle halkının katılımıyla her geçen gün büyüyor.



Bayramlarda çocuklara harçlıklar mahalle halkından


Projenin mimarlarından Bünyamin Esgice yaptığı açıklamada, “Her bayramda çocuklarımız mutlu olsun diyerek bayram namazı sonraları onlara bir zarf içinde eğitici bilgiler ile harçlıklarını veriyoruz. Her şey geleceğimiz olan gençlerimiz için. Vatanına, milletine birer faydalı kişiler olması için örnek uygulamamızı mahallemizde başlattık. Kendim İstanbul’da yaşıyorum ve burada yaşayan çocuklarımızla sık bir araya gelerek onlara köyümüzü anlatıyor, tarihimizde yaşadığımız anılarımız da paylaşıyoruz. Ayrıca köyümüzde camimiz ve okulumuz var. Okulumuz öğrenci sayısı düşük diye yıllar önce kapandı. Şimdi okulumuzun tadilatını yaparak burada her türlü faaliyetlerimizi yapacağımız bir sosyal kültür merkezimizi oluşturacağız. Muhtarımız ile de istişare içinde tüm mahalle halkını kaynaştırmak ve dostluklarımızı pekiştirmek amaçlı projemiz çok iyi bir şekilde büyüyor. Camimizi de yeniden tadilat yaparak eskisinden daha kullanışlı bir hale getirdik görünüm olarak. Kültür merkezimizde düğün, nişan ve sünnet merasimlerinin yanı sıra cenazelerimiz de burada dualarla uğurlayacağız. Bizler gelip geçiciyiz fakat köyümüz hep burada kalacaktır” dedi.



“Bu bayramda da geleneğimiz devam edecek”


Esgice, “Bayramlarda özellikle mahallemizin en yaşlısı çocuklara projemiz kapsamında toplanan paralardan harçlıklar veriyor. Bu projemiz çok beğenildi ve çevre köylerden de bunu uygulamak için yanımıza gelerek bilgi alanlar oldu. Bu uygulama Tüm Fatsa ve Ordu genelinde olmalıdır. Geleceğimiz olan çocuklara çok önem veriyoruz” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 09 Ağustos 2019 Cuma 13:18
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