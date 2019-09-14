0553 313 94 23

Çocukları ev kazalarından korumanın yolları

Bursa Hastanesi Çocuk Cerrahisi Uzmanı Op.

14 Eylül 2019 Cumartesi 09:15
Çocukları ev kazalarından korumanın yolları

Bursa Hastanesi Çocuk Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Perihan Topçu, ölümle sonuçlanan kazaların yüzde 25’inin evlerde meydana geldiğine dikkat çekerek, üzücü hadiselere karşı tedbir alınması gerektiğini söyledi.


Önlenebilir sebeplere bağlı olarak gelişen ve kötü sonuçlanan olaylara kaza dendiğini belirten uzmanlar, bunların bir kısmının ise ölümle sonuçlandığını söyledi. Ölümle sonuçlanan kazaların yüzde 25’inin en güvenli denilen evlerimizde gerçekleştiğini ifade eden Bursa Hastanesi Çocuk Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Perihan Topçu, "Biz ebeveynler olarak çocuklarımızın zarar görmelerini önlemek için tedbir almak en temel sorumluluğumuzdur. Ev kazalarında en çok etkilenenler sırasıyla çocuklar, yaşlılar ve kadınlardır. Ev kazalarında en sık görülen sebepler ise, düşme, çarpma, kesi, yabancı cisimle boğulma ve zehirlenmelerdir. Özellikle çocukların ve yaşlıların kaza risklerini azaltmak için basit birtakım tedbir almak mümkündür" dedi.


Düşme ve çarpmalara karşı kaygan zeminlere karşı tedbir alınması gerektiğini belirten Topçu, "Yürüme yolu üzerindeki halı, kilim, küçük sehpa, aksesuar gibi eşyaların kaldırılması kayarak veya takılarak düşme riskini ortadan kaldırır. Banyo, küvet gibi kaygan zeminlerde kaymayan paspaslar tercih edilmelidir. Ayrıca evdeki sert köşelere yumuşak yastıkçıklar bağlayarak ya da özel kenar koruyucuları kullanarak çarpma ile oluşan yaralanmaların önüne geçebiliriz. Bıçak, makas, jilet gibi kesici aletleri, kırılabilecek cam eşyaları, sivri uçlu ve kırık eşyaları çocukların ulaşamayacakları şekilde ortadan kaldırmak gerekir. Mutfak dolaplarında çekmece kilitleri kullanarak hem çocuğun kesici ve delici aletlere ulaşmasını engellemek, hem deparmak ya da el sıkışmaları tehlikesini önlemiş oluruz" şeklinde konuştu.


Çocukların evde boğulmalarını önlemek için boğaza kaçacak kuru yemiş, şeker, toplu iğne, boncuk, mücevher, düğme gibi şeylerin ortada bırakılmaması gerektiğini ifade eden Perihan Topçu, "Çocukların kıyafetlerine çengelli iğne kullanmasını gerektirecek nazar boncuğu gibi şeyleri kullanmamalıyız. Oyuncakların küçük parçacıklara ayrılmadığından emin olmalıyız. Katı gıdaya geçildiğinde, çocuk 3-4 yaşına gelinceye kadar fındık, fıstık, çekirdek gibi gıdalar vermemeliyiz. Emekleme döneminin başlaması ile de yerde ağzına atabilecek küçük nesnelerin olmadığında emin olmalıyız. Zehirlenmeleri önlemek için tarihi geçmiş ilaç ve gıdalar derhal atılmalıdır. Kimyasal maddeler ve temizlik malzemeleri ile böcek ve fare zehirleri mümkünse kilitli ya daçocukların erişemeyeceği dolaplarda saklanmalıdır. Unutmamalıdır ki, evlerimiz çocukların yaşam alanıdır. Onlar için keşfedecek çok şeyin olduğu bir yerdir. Onları kazalardan korumak da büyüklerin görevidir" diye konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 14 Eylül 2019 Cumartesi 09:15
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Altındağ’da aşure bereketi
    1. Altındağ’da aşure bereketi
    2. Çankırı'daki deprem
    3. Kars’a milletvekillerinin girişimiyle..
    4. İzmir’de trafik kazası: 2 ölü, 2 yaralı
    5. Diş eti kanamalarına dikkat
    6. Kocaeli’nde ‘skandal’ tutuklama
    7. "Truva Koleksiyonu" British Museum..
    8. 2020'de ücretsiz dağıtılacak! İşte..
    9. Doğu ve Güneydoğu'da "Teröre Lanet,..
    10. Sivil toplumun kalbi Nilüfer’de atıyor
    11. Bin 300 hakim ve savcı adayı alınacak
    12. Beykoz Belediyesinden engelli..
    13. Trabzonspor ile Gençlerbirliği 69...
    14. Çankırı’nın Çerkeş ilçesinde saat..
    15. Türkiye-Azerbaycan Karma Ekonomik..
    16. Çankırı'da peş peşe deprem! Ankara'dan..
    17. Başkan Erdoğan’dan dikkat çeken S-400..
    18. Bülent Abi düşüncesini açıkladı,..
    19. AFAD: "Çankırı’nın Çerkeş ilçesinde..
    20. Sürücüler hangi taraftan geçeceğini..
    21. Çankırı'da art arda iki deprem
    22. PKK propagandası yapan HDP’li vekile..
    23. Çankırı deprem son dakika Çerkeş..
    24. Ayvalık’ta 48 göçmen ve 3 organizatör..
    25. Çocukları ev kazalarından korumanın..
    26. Dünya Güreş Şampiyonası başladı
    27. Son konut kredi indirimleri | Katılım..
    28. Erciş’te okul ve çevre güvenliği..
    29. Eski belediye başkanının kızı evinde..
    30. Başkale’de terör operasyonu
    EBRD Başkanı'ndan önemli açıklamalar: "Türkiye olmadan düşünülemez!"
    EBRD Başkanı'ndan önemli açıklamalar: "Türkiye olmadan düşünülemez!"
    Rusya'dan flaş açıklama: Suriye'deki savaş sona erdi
    Rusya'dan flaş açıklama: Suriye'deki savaş sona erdi
    Karamollaoğlu, Erdoğan’a neler anlattı? İşte detaylar!
    Karamollaoğlu, Erdoğan’a neler anlattı? İşte detaylar!
    Londra'ya Bayraktar İHA damgası! Rakipleri kalkamazken...
    Londra'ya Bayraktar İHA damgası! Rakipleri kalkamazken...
    Erdoğan da, Erbakan’a ihanet mi etmişti?
    Erdoğan da, Erbakan’a ihanet mi etmişti?

    Günün Karikatürü

    14 Eylül 2019
    Meral Akşener'den Cumhur İttifakı açıklaması: Onca kalabalık içinde...
    Meral Akşener'den Cumhur İttifakı açıklaması: Onca kalabalık içinde...
    ﻿Davutoğlu’cu eski milletvekilinden şok iddia! “Erdoğan aday etti ben kabul etmedim”
    ﻿Davutoğlu’cu eski milletvekilinden şok iddia! “Erdoğan aday etti ben kabul etmedim”