Çocukları bu zehirden uzak tutmalıyız



Flor maddesi sudaki mikroplara karşı bizde şehir sularında da kullanılıyor.

Ancak son olarak Harvard Üniversitesi’nde yapılan araştırmaya göre, çok florlu suyu olan şehirdeki çocukların % 15’inde az florlu olan şehirdeki çocukların % 6’sında zekada gerileme işaretleri bulundu. Avrupa’da artık şehir suyunda flor uygulaması yapılmıyor.

Kanserojen etkili

Florür kırılgan kemik ve dişlerin ana sebebi olmanın yanısıra, diş minesinde beyaz, açık gri veya kahverengi lekelere yol açar.

Sindirim sistemi yanısıra sinir sistemini de etkiler.



Florlü cila bağışıklık sistemini çökertip enfeksiyonlara karşı direnci düşürüyor.

Su florlaması yapılan bölgelerde kansorejen etkiler görülüyor.



Kemik bozukluklarını ve kırıkları artırıyor.



Üreme sistemine zarar veriyor.

Tiroid hormon sentezini azaltıyor. Öte yandan birçok ülkede yapılan araştırmalara göre; florürün %50-60 ı idrar yoluyla atılırken kalanının kemiklerde ve beyinde birikiyor.

Bunun sonucunda kemik bağlantılı rahatsızlıklarda iki kat artış, romatizma belirtileri merkezi sinir sistemini de etkileyerek uzun vadede alzheimer hastalığına yol açıyor.



Yüksek dozlardaki florürün erkek üreme organlarına hasar vererek kısırlığa sebep olduğu tespit edilmiştir.

FLOR BİR ZEHİR

Çocuğun macunu yuttuğu dönemde (0-6 yaş), flor içeren diş macunlarını kullandırmayın.

Dişlerin iyi gelişmesi için yarı-katı ve katı veya kemirilen gıdalara erken başlatın.

Şekerli ve rafine gıdaları; bisküvi, ekmek, nişasta, hamur işlerini azaltın.

Diş fırçalama alışkanlığını erken yaşlardan itibaren verin.



Çocuklara flor tabletlerini hiç vermeyin.

ELZEM DEĞİL Kİ..

Flor insan için lazım bir element değil. Florlu su içenlerde % 95, florsuz su içenlerde % 54 oranda çürük görülmüş. Birkaç dakikada lokal flor uygulanmasının dişe hiç faydası yok. Çünkü dişe faydasının olabilmesi için kan yoluyla dişe gitmesi lazım.

Flor, lokal uygulama ile ağızdan emilerek tiroiddeki iyodu yerinden sökerek kendisi geçmekte ve hipotiroidiye sebep olmaktadır.