Çocukları bile alet ediyor! Yok böyle kıvraklık! Ekrem’i hâlâ tanıyamayanlar izlesin

CHP’li İBB Başkanı ve adayı Ekrem İmamoğlu’nun ikiyüzlü siyasetini gözler önüne seren çok güzel bir örnek ortaya çıktı…

Sosyal medyada yayılan görüntülerde, İmamoğlu’nun kendisiyle çeliştiği ve AK Parti’yi ahlaksızlıkla eleştirmeye kalktığı eylemi bizzat kendisinin gerçekleştirdiği görüldü.

AK Parti mitinginde konuşturulan bir çocuk için İmamoğlu, “Siyasette ahlak sorunu yaşanıyor. Bir çocuğun niçin bu şekilde konuşturulduğu dile gelmiyor. Biz siyasette ahlakı unutmuşuz, çocuğu siyasete alet etmişiz, hâlâ yemek… Utanmazlığa bakar mısınız ya? Kimse bundan bahsetmiyor.” demişti.

Aynı İmamoğlu, geçtiğimiz hafta konuşma yaparken, kürsüye küçük çocuk çıkartıp, “Ekrem başkan” diye bağırttı. Uzun süre çocuğu kucağında tutup indirmeyen ve aynı sözleri söyleten İmamoğlu, gerçek ahlaksız siyasetin AK Parti’de değil CHP ve kendisinde olduğunu gözler önüne serdi!..