  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

İran'dan tarihi alçaklık! Türkiye'yi vursunlar diye son teknoloji SİHA'ları oraya yolladılar

81 il imsakiye! Bugün iftar kaçta? Yarın sahur kaçta?

Bakan Yerlikaya'dan "seçim güvenliği" açıklaması: 594 bin personel görevlendirildi

Seçimlere günler kala karar aldılar! O parti, AK Parti’yi desteklemek için adaylarını geri çekti

Muhalif anketçiden beklenmedik Yeniden Refah kulisi: Fatih Erbakan her an bunu yapabilir

Hesabına bakan emekliler gözlerine inanamadı! Bayram ikramiyesi şoku

CHP Eskişehir Belediye Başkan adayından 'Trafiği nasıl çözeceksiniz?' sorusuna pes dedirten cevap!

Mustafa Destici’den seçime günler kala flaş anket açıklaması! Yarıştaki son durumu paylaştı

Neyse ki seçime günler kaldı... Altunizade'de metrobüs yoğunluğu

Seçime günler kala Erdoğan’a en yakın isim açıkladı! Emekliye o tarihte zam geliyor
Gündem Çocukları bile alet ediyor! Yok böyle kıvraklık! Ekrem’i hâlâ tanıyamayanlar izlesin
Gündem

Çocukları bile alet ediyor! Yok böyle kıvraklık! Ekrem’i hâlâ tanıyamayanlar izlesin

Yeniakit Publisher
2024-03-25 15:23:00 -

CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, AK Parti mitinginde çocuğun konuşturulmasını ahlaksızlık olarak tanımlamıştı. Aynı İmamoğlu, kendi mitinginde el kadar çocuğu kürsüye çıkartıp, “Ekrem Başkan” diye bağırttı.

CHP’li İBB Başkanı ve adayı Ekrem İmamoğlu’nun ikiyüzlü siyasetini gözler önüne seren çok güzel bir örnek ortaya çıktı…

Sosyal medyada yayılan görüntülerde, İmamoğlu’nun kendisiyle çeliştiği ve AK Parti’yi ahlaksızlıkla eleştirmeye kalktığı eylemi bizzat kendisinin gerçekleştirdiği görüldü.

AK Parti mitinginde konuşturulan bir çocuk için İmamoğlu, “Siyasette ahlak sorunu yaşanıyor. Bir çocuğun niçin bu şekilde konuşturulduğu dile gelmiyor. Biz siyasette ahlakı unutmuşuz, çocuğu siyasete alet etmişiz, hâlâ yemek… Utanmazlığa bakar mısınız ya? Kimse bundan bahsetmiyor.” demişti.

Aynı İmamoğlu, geçtiğimiz hafta konuşma yaparken, kürsüye küçük çocuk çıkartıp, “Ekrem başkan” diye bağırttı. Uzun süre çocuğu kucağında tutup indirmeyen ve aynı sözleri söyleten İmamoğlu, gerçek ahlaksız siyasetin AK Parti’de değil CHP ve kendisinde olduğunu gözler önüne serdi!..

Tuvalet terliği ve Ekrem İmamoğlu! Sosyal medyaya damga vuran video
Tuvalet terliği ve Ekrem İmamoğlu! Sosyal medyaya damga vuran video

Sosyal Medya
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Tuvalet terliği ve Ekrem İmamoğlu! Sosyal medyaya damga vuran video

İYİ Parti'den İmamoğlu'na 'DEM Parti' tepkisi! 'Koltuk sevdası Türkiye'den büyük…'
İYİ Parti'den İmamoğlu'na 'DEM Parti' tepkisi! 'Koltuk sevdası Türkiye'den büyük…'

Siyaset

İYİ Parti'den İmamoğlu'na 'DEM Parti' tepkisi! 'Koltuk sevdası Türkiye'den büyük…'

İmamoğlu'nun Emirgan skandalı patlak verdi! 3 villası ortaya çıktı
İmamoğlu'nun Emirgan skandalı patlak verdi! 3 villası ortaya çıktı

Siyaset

İmamoğlu'nun Emirgan skandalı patlak verdi! 3 villası ortaya çıktı

Süleyman Soylu, İmamoğlu’nu yerin dibine batırdı! "Ben Murat Kurum’u tatilde tanımadım"" target="_blank">
Süleyman Soylu, İmamoğlu’nu yerin dibine batırdı! "Ben Murat Kurum’u tatilde tanımadım"
Süleyman Soylu, İmamoğlu’nu yerin dibine batırdı! “Ben Murat Kurum’u tatilde tanımadım”

Gündem

Süleyman Soylu, İmamoğlu’nu yerin dibine batırdı! “Ben Murat Kurum’u tatilde tanımadım”

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23