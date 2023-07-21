Çocukları aşırı sıcaklarda güneşin zararlarından koruyun!

Uz. Dr. Utkucan Uçkun, çocukların güneşin zararlı etkilerinden nasıl korunması gerektiği hakkında bilgi verdi.

Güneş hasarı cilt kanseri nedenleri arasında yer alıyor

Güneş, iki tür ultraviyole (UV) ışını yayar. Bunların yaklaşık %95'ini oluşturan UVA ışınları cilde derinden nüfuz ederek erken yaşlanmaya neden olur. Arta kalan %5'ini oluşturan UVB ışınları ise cildin en dış tabakalarını etkileyerek güneş yanığına neden olur. UV maruziyetinden kaynaklanan cilt hasarı, tehlikeli bir cilt kanseri türü olan ‘Melanom’ nedenidir. Melanom gelişiminde, güneşe ne kadar sıklıkta maruz kaldığımız ve hasarın ne kadar uzun süredir var olduğu önemlidir. Cilt kanserleri önceleri daha çok ileri yaşlarda görülürken, günümüzde daha genç yaşlarda da yaygın olarak görülebilmektedir.

Çocuklarınızı güneşten bu yöntemlerle koruyun

Çocuklarınızı güneşteyken güvende tutmak için bazı kolay ama önemli adımlar atabilirsiniz.

1.Gölgede kalın

Güneş ışınlarının en güçlü ve etkili olduğu dönem öğle saatleridir, dolayısıyla 11:00 ile 15:00 saatleri arasında gölgeli alanlarda kalmaya çalışın. Bebekleri sürekli olarak gölgede tutun. Mümkün olduğunca şemsiye veya bir ağaç altında gölgede bulunun.

2.Giysilerle cildini koruyun

Çocuklarınızı ciltleri direkt güneş temasına en az maruz kalacak şekilde giydirin. Eğer çocuklar uzun süre dışarıda kalacaklarsa, omuzlar güneş yanığı için en riskli alanlar olduğundan, askılı elbiselerden kaçınılmalıdır. Bol kesim, pamuklu ve hafif kıyafetler onları serin tutmaya yardımcı olacaktır, ancak seyrek dokunmuş -ışığa tutulduğunda ışığa geçirgen nitelikte- kıyafetlerin güneş yanığına neden olabileceğini unutmamak gerekir. Bunun yerine artık kolayca kuruyan özel güneş koruyuculu giysiler de tercih edilebilir.

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3.Şapka takın

Geniş siperlikli bir şapka, güneşten daha fazla korunma sağlar. Balıkçı, kova veya cankurtaran tipi şapkalar iyi birer seçenek olabilir. Geniş siperlikli, arka ve yanlarda ekstra kumaş ile güneş koruyuculuğu perçinlenmiş şapkalar; yüzü, boynu ve omuzları gölgeleyerek daha iyi bir koruma sağlayabilir.

4.Güneş gözlüğü kullanın

Güneş gözlüğü takmak hem UVA hem de UVB ışınlarına karşı koruma sağlar. Güneş gözlüğünün CE veya UV 400 sertifikasına sahip olmasına dikkat edin, çünkü bunlar güneş gözlüklerinin iyi UV koruması sağladığını gösterir. Çerçeve ve gözlük sapları arasındaki boşluklardan güneş ışınlarının sızmasını engelledikleri için çocuklar için etrafı saran ‘wraparound’ güneş gözlükleri çok daha iyi seçeneklerdir.

5.Güneş kremi uygulayın

UV hasarını azaltmak için güneş kremi uygulamak, güvenli güneşlenmek için en önemli unsurdur. Bu aşamada güneş kremi şişelerindeki farklı harfler, sayılar ve derecelendirmeler kafa karıştırıcı olabilir. 6 aydan küçük bebeklerde güneş kremleri önerilmemektedir; bu grup direkt güneş ışığı temasından tamamen uzak tutulmalıdır.

Güneş kremi seçerken bunlara dikkat edin

Güneş kremi seçerken çocuklarda tercihen SPF değeri 50 veya daha yüksek olan ve geniş spektrumlu güneş koruması sağlayan güneş kremleri tercih edilmelidir. Bu, cildi hem UVB hem de UVA ışınlarından koruyabileceğiniz anlamına gelir. Ambalajda SPF’nin yanı sıra artı işareti (+) ile ifade edilen ve en yüksek 5 adet artı işareti üzerinden derecelendirilen UVA koruma faktörüne (PA) de dikkat edilmelidir. Bu size güneş kreminin UVA ışınlarına karşı ne kadar iyi koruduğunun göstergesidir. Artı işareti sayısı ne kadar fazla ise bu size daha fazla ne kadar yanmadan güneşte kalabileceğinizi gösterir.