Çocuklardan Muhammed Salah'a hediye 15 Temmuz kitabı Bu akşam oynanacak Süper Kupa karşılaşması öncesi Liverpoollu futbolcu Muhammed Salah'ı Vodafone Park'ta karşılayan çocuklar, Salah'a "15 Temmuz Kıyam(Et) Gecesi ve Milli Vuruş" kitabını hediye etti.

UEFA Süper Kupa maçı için İstanbul'a gelen Liverpoollu futbolcu Muhammed Salah, kendisini karşılamaya gelen çocuklara kitap imzaladı. İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool'da forma giyen Muhammed Salah, Süper Kupa maçı öncesi geldiği Vodafone Park'ta bir grup çocuk tarafından karşılandı. İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ın çocukları Mehmet Kürşat ve Muhammet Mustafa Çalışkan'ın da aralarında bulunduğu çocuklar, maç öncesi Salah'a biyografi kitabı "Benim Adım Salah" kitabını imzalattı. Mustafa Çalışkan'ın kitabını hediye ettiler Çocuklar daha sonra Salah'a İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ın yazdığı "15 Temmuz Kıyam(Et) Gecesi ve Milli Vuruş" kitabını hediye etti. Salah ve çocuklar birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.

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