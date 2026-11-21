Basın toplantısı İHH İnsani Yardım Vakfının Fatih'te bulunan genel merkezinde düzenlendi. Basın toplantısına 100'ü aşkın çocuk katıldı. Çocuklar, Türkiye, Filistin ve Doğu Türkistan bayrakları dalgalandırdı. Çocuklar adına basın açıklamasını okuyan 8. Sınıf öğrencisi Suriyeli Jana Şemma, Gazzeli çocukların yıllardır yalnızca Gazzeli oldukları için bombaların hedefi olduğunu belirtti.

“22 bin Gazzeli çocuk şehit oldu”

Şemma, “İsrail’in saldırıları yüzünden evleri yıkılıyor, en sevdiklerini kaybediyorlar. Bu saldırılar sadece binaları, okulları, hastaneleri ve ibadethaneleri yıkmadı; çocukların hayallerini de yıktı. İsrail’in saldırılarında 22 bin Gazzeli çocuk şehit oldu. 22 bin Gazzeli çocuğun her birinin bir ismi, bir gülüşü, büyüyünce yapmak istediği bir meslek vardı. Kimi doktor olup insanlara yardım edecekti, kimi öğretmen olup iyi insanlar yetiştirecekti. Ama pek çoğu, annesinin kucağında, uyuduğu yatağında, ya da sadece bir yudum temiz su ve bir parça ekmek ararken şehit oldu.” dedi.

“Gazze’de 70 bin çadırı su bastı”

Gazze’de hayatta kalmaya çalışan diğer çocukların ise çok üşüdüğünü ve acıktığını hatırlatan Şemma, “İçmek için temiz bir yudum su, yemek için bir parça ekmek bile bulamıyorlar. Bizler onlara yiyecek, ilaç ve oyuncak göndermek istiyoruz; ama İsrail yardımları sınır kapılarında bekleterek onlara yeterince ulaşmasına izin vermiyor. Bir parça ekmeğin ve temiz suyun bile engellenmesi hangi vicdana sığar? İsrail, yardımların onlara ulaşmasına artık engel olma. Altyapının İsrail saldırıları sonucu yerle bir olduğu Gazze'de 70 bin çadırı son yaşanan selde su bastı. Arkadaşlarımız soğuk havada sırılsıklam ve çaresiz kaldı. Şu an bir barınma yerine, kıyafetlere, battaniyeye, temiz suya ve gıdaya her zamankinden daha fazla ihtiyaçları var” ifadelerini kullandı.

“Gazzeli çocukların yaşama hakkı yok mu?”

Gazze’de olduğu gibi, Sudan’da, Yemen’de, Lübnan’da, Ukrayna’da, Doğu Türkistan’da ve dünyanın dört bir yanında da çocukların acı çekmeye ve bombaların hedefi olmaya devam ettiğini söyleyen Şemma, “Büyüklere sormak istiyoruz: Hani bütün çocukların oyun oynama, okula gitme ve güvenle yaşama hakkı vardı? Gazzeli arkadaşlarımız neden bu kadar yalnız bırakıldı? Onların da bizim gibi yaşamaya hakkı yok mu? Biz imkânsız şeyler istemiyoruz. Sadece bombaların susmasını, arkadaşlarımızın karnının doymasını ve tıpkı bizim gibi korkmadan gülebilmelerini istiyoruz. Lütfen artık sesimizi duyun ve çocukları koruyun. Bu acılar artık bitsin ve çocuklar ölmesin” dedi.

“Filistinli çocuklar haklarından mahrum ediliyor”

İHH Kadın İstanbul İl Başkanı Mürşide Yakaryılmaz, Birleşmiş Milletler tarafından 20 Kasım 1989 tarihinde kabul edilen Çocuk Haklarına Dair Sözleşme’nin dünyadaki bütün çocukların dil, din, ırk ve milliyet ayrımı gözetilmeksizin eşit haklara sahip olduğunu ilan ettiğini hatırlattı. Yakaryılmaz, “Ancak bugün dünyanın farklı coğrafyalarında yaşananlar, bu hakların çocuklar için nasıl kâğıt üzerinde kaldığını gözler önüne sermektedir. Gazze’de çocukluk, hayatta kalma mücadelesine dönüşmüştür. Gazze’de Ekim 2023’ten bu yana yaklaşık 22 bin çocuk İsrail saldırılarında hayatını kaybetmiştir. On binlerce çocuk yaralanmış, binlercesi ailesini kaybetmiş, yüz binlercesi evinden ve yurdundan edilmiştir. Bombardımanların, açlığın, hastalıkların ve zorla yerinden edilmenin gölgesinde büyümeye çalışan Filistinli çocuklar; yaşama, sağlık, eğitim, barınma ve güvenlik haklarından mahrum bırakılmaktadır” dedi.

“Sudan ve Yemen’de çocuklar açlıkla karşı karşıya”

“Ateşkes ilanlarına rağmen çocuk ölümlerinin devam etmesi, uluslararası toplumun sessizliğini ve etkisizliğini daha da ağırlaştırmaktadır” diyen Yakaryılmaz, “Sudan’da da çocuklar savaşın ve zorunlu göçün mağdurudur. Açlıkla karşı karşıyadır. Milyonlarca çocuk evini terk etmek zorunda kalmış, eğitim ve sağlık hizmetlerine erişimini kaybetmiştir. Yemen’de ise yıllardır süren çatışmalar ve insani kriz, çocukları açlık, hastalık ve ölüm tehlikesiyle karşı karşıya bırakmaktadır. Çocuklar, güvenli bir yaşam ve sağlıklı bir gelecek hakkından mahrum edilmektedir” diye konuştu.

“Uluslararası kuruluşlar etkili bir tutum sergilemeli”

Yakaryılmaz, sözlerine şöyle devam etti: “Başta Gazze, Sudan ve Yemen olmak üzere tüm çatışma bölgelerinde çocuklara yönelik saldırıların derhâl son bulmasını, çocukların yaşam hakkını ihlal edenlerin uluslararası hukuk önünde hesap vermesini ve insani yardımların çocuklara güvenli, kesintisiz ve engelsiz biçimde ulaştırılmasını talep ediyoruz. Çocukların sağlık, beslenme, barınma ve eğitim ihtiyaçlarının karşılanmasını, yetim, mülteci ve savaş mağduru çocukların korunması için uluslararası iş birliğinin güçlendirilmesini istiyor ve Birleşmiş Milletleri ile uluslararası kuruluşları, çocuk hakları ihlalleri karşısında çifte standarttan uzak, kararlı ve etkili bir tutum sergilemeye çağırıyoruz.”

Basın toplantısı yapılan konuşmaların ardından sona erdi.