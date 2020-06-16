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Sağlık

Çocuklarda yaz ishaline dikkat

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr.

Yeniakit Publisher
2020-06-16 16:04:37 -
Çocuklarda yaz ishaline dikkat

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Ayşe Güroğlu, sıcakların başlamasıyla birlikte çocuklarda yaz ishalinin yoğun olarak görülmeye başladığını söyledi.


Samsun Büyük Anadolu Hastaneleri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Ayşe Güroğlu ishale yakalanan çocuk için yapılması gerekenleri anlatarak ailelere tavsiyeler verdi. İshal nedeniyle çocuk ölümlerinin enfeksiyon nedeniyle yaşanan ölüm oranlarının üst sıralarında yer aldığını belirten Uzm. Dr. Ayşe Güroğlu, “Dünya genelinde çocuklarda günde 3 ile 7 arasında sulu dışkılama yaşıyorsa bu ishal olarak kabul edilmektedir. Bununla birlikte kusma ve yüksek ateş de bulunuyorsa en kısa sürede uzman bir hekime götürülmesi gerekmektedir” dedi.


Sıcak havalarda mikroorganizmaların harekete geçtiğini vurgulayan Ayşe Güroğlu, “Özellikle sıcak havalarda artan mikroorganizma hareketliliği, hijyenik olmayan besinlerin tüketilmesi parazitli su tüketimi ve kirli hava koşulları ishale yol açabilmektedir. Özellikle bazı ishal vakalarında sıvı kaybı oldukça hızlı gelişebilmektedir. Bu süreçte su eksikliği giderilmezse, halsizlik, dalgınlık, uykuya meyilli olma, el ve ayaklarda soğukluk, ağız içi kuruluğu gibi belirtileri beraberinde getirmektedir” diye konuştu.


İshalin geçmediği durumlarda uzman bir hekime başvurulması gerektiğini söyleyen Güroğlu, “Anne sütü almayan bebeklerde ishale yakalanma oranı daha da artmaktadır. Bu nedenle anne sütüne devam edilerek hatta daha sık emzirilerek, anne sütünün içeriğindeki bağışıklığı güçlendirici etmenler sayesinde iyileşmesine fayda sağlanabilmektedir. İshalin geçmediği durumlarda uzman bir hekime başvurulmalı” ifadelerini kullandı.

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