  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Kadın - Aile Çocuklarda parmak emme diş sorunlarını da beraberinde getiriyor
Kadın - Aile

Çocuklarda parmak emme diş sorunlarını da beraberinde getiriyor

Çocuklarda 3-4 yaşında sonra devam eden parmak emme alışkanlığı, özellikle daimi dişler sürmeye başladıktan sonra devam ederse bu alışkanlık dişlerin konumlarıyla ilgili problemlere sebep olabilmektedir.

Yeniakit Publisher
2021-11-05 15:02:00 -
Çocuklarda parmak emme diş sorunlarını da beraberinde getiriyor

Çocuklarda parmak emme alışkanlığına dikkat çeken Çocuk Diş Hekimi Dt. Aysun Coşkun, “Çocuklarda 3-4 yaşında sonra devam eden parmak emme alışkanlığı, özellikle daimi dişler sürmeye başladıktan sonra devam ederse bu alışkanlık dişlerin konumlarıyla ilgili problemlere sebep olabilmektedir” dedi.

Her 8 çocuktan birinde parmak emme alışkanlığının ilerleyen yaşlarda devam ettiğini belirten Bursa Özel Doruk Esentepe Tıp Merkezi Çocuk Diş Hekimi Dt. Aysun Coşkun, “Bu alışkanlığın uzun zaman devam etmesi ve gün içerisinde uzun saatler yapılması ön dişlerin arasında dikey yönde bir boşluk oluşmasına ve ısırma esnasında ön dişlerin birbirine temas edememesine bağlı olarak ısırmanın güçleşmesine sebep olabilmektedir. Üst dişler öne doğru çıkıntılı bir pozisyon alabilir, üst çenenin daralmasına bağlı alt çeneyle olan kapanış ilişkisi bozulabilir” şeklinde konuştu.

Ağız ve diş sağlığı açısından çocuklardaki parmak emme alışkanlığını erken dönemlerde önüne geçmenin büyük önem taşıdığını söyleyen Dt. Aysun Coşkun şöyle konuştu:
“Bu gibi durumların önüne geçebilmek amacıyla doğru zamanda müdahale ve gerekli önlemlerin alınması büyük önem taşımaktadır. Öncelikle amaç çocuğun gündüzleri parmak emmesini bıraktırmak olmalıdır. Bu amaçla ilk aşamada çocuk sözlü olarak motive edilmeli, parmak emmediği için övgü sözcükleriyle desteklenerek cesaret verilmelidir. Alışkanlığa devam etmesi halinde cezalandırmaktan ve azarlayıcı sözlerden kaçınılması gerekmektedir. Bu aşamada başarılı olunamazsa bir sonraki aşamada çocuğun alışkanlık haline getirerek emdiği parmağı bandajlanabilir ya da renkli ve onun sevebileceği yara bantları uygulanabilir. Ya da acı ojelerden temin edilerek emdiği parmağa sürülebilir. Bu uygulamalara rağmen parmak emme alışkanlığı kırılamaz ise diş hekimlerince ağız içerisine parmak emmeyi zorlaştıran alışkanlık kırıcı apareyler uygulanmaktadır.”

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ahlaksız dizinin oyuncusu mide bulandırdı
Medya

Ahlaksız dizinin oyuncusu mide bulandırdı

FOX TV'nin ahlaksız dizisi Aşk Mantık İntikam'da oynayan Burcu Özberk, yaptığı açıklama ile "kokuşmuş mahalle" olarak tabir edilen magazin d..
Abdulkadir Selvi açıkladı! Asgari ücret ne kadar olacak?
Ekonomi

Abdulkadir Selvi açıkladı! Asgari ücret ne kadar olacak?

Gazeteci Yazar Abdulkadir Selvi, bugünkü yazısında asgari ücretin net olarak 3 bin 500 ya da 3 bin 600 lira olmasının üzerinde durulduğunu b..
Dervişoğlu,
Gündem

Dervişoğlu, "Akıldan yoksun" dediği Kılıçdaroğlu'nun oltasına takıldı

İyi Parti Grup Başkan Vekili Müsavat Dervişoğlu Irak ve Suriye tezkeresi "evet" diyen partisini "vatana ihanet"le suçlayan CHP Genel Başkanı..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay