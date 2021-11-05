Çocuklarda parmak emme diş sorunlarını da beraberinde getiriyor

Çocuklarda parmak emme alışkanlığına dikkat çeken Çocuk Diş Hekimi Dt. Aysun Coşkun, “Çocuklarda 3-4 yaşında sonra devam eden parmak emme alışkanlığı, özellikle daimi dişler sürmeye başladıktan sonra devam ederse bu alışkanlık dişlerin konumlarıyla ilgili problemlere sebep olabilmektedir” dedi.

Her 8 çocuktan birinde parmak emme alışkanlığının ilerleyen yaşlarda devam ettiğini belirten Bursa Özel Doruk Esentepe Tıp Merkezi Çocuk Diş Hekimi Dt. Aysun Coşkun, “Bu alışkanlığın uzun zaman devam etmesi ve gün içerisinde uzun saatler yapılması ön dişlerin arasında dikey yönde bir boşluk oluşmasına ve ısırma esnasında ön dişlerin birbirine temas edememesine bağlı olarak ısırmanın güçleşmesine sebep olabilmektedir. Üst dişler öne doğru çıkıntılı bir pozisyon alabilir, üst çenenin daralmasına bağlı alt çeneyle olan kapanış ilişkisi bozulabilir” şeklinde konuştu.

Ağız ve diş sağlığı açısından çocuklardaki parmak emme alışkanlığını erken dönemlerde önüne geçmenin büyük önem taşıdığını söyleyen Dt. Aysun Coşkun şöyle konuştu:

“Bu gibi durumların önüne geçebilmek amacıyla doğru zamanda müdahale ve gerekli önlemlerin alınması büyük önem taşımaktadır. Öncelikle amaç çocuğun gündüzleri parmak emmesini bıraktırmak olmalıdır. Bu amaçla ilk aşamada çocuk sözlü olarak motive edilmeli, parmak emmediği için övgü sözcükleriyle desteklenerek cesaret verilmelidir. Alışkanlığa devam etmesi halinde cezalandırmaktan ve azarlayıcı sözlerden kaçınılması gerekmektedir. Bu aşamada başarılı olunamazsa bir sonraki aşamada çocuğun alışkanlık haline getirerek emdiği parmağı bandajlanabilir ya da renkli ve onun sevebileceği yara bantları uygulanabilir. Ya da acı ojelerden temin edilerek emdiği parmağa sürülebilir. Bu uygulamalara rağmen parmak emme alışkanlığı kırılamaz ise diş hekimlerince ağız içerisine parmak emmeyi zorlaştıran alışkanlık kırıcı apareyler uygulanmaktadır.”